Alanya'daki tropikal lezzet fırtınasını kaçıran bin pişman olacak! Türkiye'nin en egzotik festivali

Antalya'nın en gözde ilçesi Alanya, kapılarını Tropikal Meyve Festivali için açıyor. Dördüncü kez 10-12 Ekim arası düzenlenecek festivalde ejder meyvesi, avakado, mango ve dikenli incir (kaktüs meyvesi) de dahil olmak üzere kadar herkes bu lezzetlerin tadına bakabilecek.

Festivalde papaya, çarkıfelek (passiflora), yıldız meyvesi, kivi, yenidünya ve ağaç kavunu gibi diğer tropikal tatlar da yer alacak.

38 tropikal meyvenin yetiştiği Alanya'daki festivalde tadım stantları, yarışmalar ve atölyelerle ziyaretçiler dolu dolu üç gün geçirecek.



BU KENT TROPİKAL PAZARIN İTHALAT ŞAMPİYONU

Avokado üretiminde Türkiye’nin çok büyük bölümünü karşılayan ilçe, muz ve mango gibi ürünlerde de güçlü. İhracatta Almanya, Rusya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan tropikal meyveleri pazarlayarak Türk ekonomisinin güçlenmesinde çok büyük bir rol oynuyor.

BU MEYVELERİN YARARLARI SAY SAY BİTMİYOR! MUTFAKTAN KOZMETİĞE...

Tropikal Meyve Festivali boyunca sadece meyvelerin tadına bakılmayacak; bu ürünlerin mutfaktaki yeri, sağlık ve kozmetik faydaları da katılımcılarla paylaşılacak.

Festival süresince katılımcılar sadece bu egzotik meyveleri tatmakla kalmayacak; meyvelerin mutfaktaki kullanımlarına, tatlılardan soslara uzanan yönleriyle gastronomideki yerlerine de tanıklık edecekler.



FESTİVALE GELENLERİN TÜM DÜNYASI DEĞİŞECEK! BU MEYVELER ÖYLE BİR KULLANILIYOR Kİ...

Gastronomi turizmine katkı sunması hedeflenen etkinlikte, tropikal meyvelerle hazırlanan özel tarifler de öne çıkacak.

Festival alanında şefler; avokadolu deniz ürünleri salataları, mangolu salsa ve soslar, ejder meyveli smoothie ve sorbeler, dikenli incirli reçel ve tatlılarla menüler hazırlayacak. Tropikal meyvelerin aroması, Akdeniz mutfağının zeytinyağlıları ve ızgara balıklarıyla iyi eşleşiyor. Barista ve kokteyl atölyelerinde de meyve püreleriyle “low sugar” içecekler tanıtılacak.

İKİ MEYVE LİDER

Alanya denilince akla gelen coğrafi işaretli meyveler arasında Alanya Muzu ve Alanya Avokadosu var. Özellikle avokado üretiminde Türkiye toplamında yüzde 70–80 pay Alanya bölgesinden karşılanıyor.

Festival komitesi Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın başkanlığında Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz ile çiftçiler ve ilgili müdürlüklerden oluşuyor.

FESTİVALDE BAŞKA NELER OLACAK?

Festival kapsamında “en ağır avokado”, “en ağır muz tarağı” ve “nar ayıklama” gibi renkli yarışmalar düzenlenecek.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik (solda), Alanya Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın (sağda)

Halk TV'ye konuşan Alanya Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın, etkinliğe ilişkin şunları ifade etti:

“Alanya coğrafi işareti almış. Kuerte Cinsi avokado, muz var. Kendimize göre avokadomuz var. Muzumuz var. Bodur Kavendiş cinsi ve bunun süresi nedir? Bütün bu tropikal meyveler hakkındaki bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Biz çok emek sarf ediyoruz, tropikal meyvelerin yetiştirilmesi için. Çok değerli üretici arkadaşlarım var ve çoğunluğunda kadın olması bana bizlere ayrıca bir gurur veriyor.”

NEDİR BU MEYVELERİN YARARLARI?

Ejder meyvesi, bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini ve sindirime yardımcı lifler içeriyor. Ayrıca antioksidan özelliğiyle vücudu zararlı maddelere karşı korumaya yardımcı olabiliyor.

Mango, içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığını olumlu etkiliyor. Bir bardak mango, günlük C vitamini ihtiyacının büyük kısmını karşılayabiliyor.

Avokado, cildin daha parlak ve elastik olmasına katkı sağlayan sağlıklı yağlar ve biyotin içeriyor. Ayrıca tok tutma özelliğiyle diyetlerde de sık tercih ediliyor.

Dikenli incir (kaktüs meyvesi), lif ve antioksidanlar açısından zengin. Kan şekeri dengesi ve sindirim sistemine olan katkıları üzerine olumlu araştırmalar bulunuyor.

BEBEK AVOKADO VARMIŞ

Avokado çiftçisi Dilber Okur da Alanya'ya özgü tür hakkında şu bilgiyi verdi:

"Besin değeri açısından, yağ kalitesi açısından fuerte avokadonun bebek avokadosu çok lezzetli ve kaliteli olduğundan genelde bunu biliriz ve hasadı daha fazladır bu verinin. Ama farklı bir cins değildir. Ayrı bir ağacı yoktur. Fuerte avokadonun yani tescilli Alanya avokadomuzun tozlaşmamış çiçeklerinin bebekleridir. Parmak avokado aslında adı ama annelerimiz buna bebek avokado diye isim taktılar ve artık bebek avokado. Bir de bunu kabuğuyla da tüketebilirsiniz bu arada. Çünkü biliyorsunuz normalde avokadoyu kabuğuyla tükettiğinizde kabuğu acıdır. Ama bebek avokadonun kabuğu direkt olgunlaşır. Üzerine limonu tuzu koyun salatalık gibi yiyin. Ama bir bebeğin tabii kabukla tüketilmesi, tükettirilmesini önermiyoruz. Çünkü böbrekleri daha gelişmemiş. Tam süzemez, tam sindiremez ama siz kendiniz bunu aşırıya kaçma kaydıyla kabuklu da tüketebilirsiniz"

ÇİFTÇİLER FESTİVALDE HER SORUYU YANITLAYACAK

Üreticiler de festival boyunca deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Tropikal meyve çiftçisi Hakan Hatipoğlu, su tüketimi açısından tropikal ürünler arasında büyük farklar olduğunu belirterek, mango gibi az su isteyen meyvelerin sürdürebilirlik ve iklim krizine karşı pazarda öne çıkması için canla başla çalıştıklarını aktardı:

“Muza günde 5 ton su verilir. Mango haftada bir kere 20 dakika sulanıyor. Doğru ürünleri, çevreye barışık ve suyu daha az tüketen yatırımları teşvik etmeli devlet."

Hatipoğlu, Alanya mangosunun tadı ve hasatı hakkında şunları ifade etti:

“Mango hasatında özellikle olgunlaştığını benek düşünce anlıyorsunuz. Renk değişince anlıyorsunuz. Bir de süpçük deriz biz. Alanya mangosundan muhteşem bir menengiç kokusu alırsınız. O da bunun en büyük özelliğidir. Alanya'ya has aroması ve lezzeti."

MALAGA İLE AYNI İKLİM ÇİZGİSİNDEYMİŞ

Hatipoğlu, Alanya’daki mango üretiminin hem iç piyasaya hem ihracata uygun şekilde planlandığını anlattı. Hatipoğlu İklim olarak İspanya'nın Malaga bölgesine benzeyen Alanya’da mango fidelerinin doğrudan İspanya’dan ithal edildiğini vurguladı. Hatipoğlu üretim sürecini şöyle özetledi:

“Buradaki fidanların hepsini ben direkt ithalatını yaptım İspanya'dan. Burası Malaga'yla aynı iklim çizgisinde. Alanya bölgesine adapte olan, ihracatta ve iç piyasada en geçerli cins Irwin. İlk hasatlarını aldık. Özelliği ne? Kabuğu kalın, raf ömrü uzun, ihracata da çok uygun.”

Bu cinsin 400–700 gram arasında orta kalibrede meyve verdiğini belirten Hatipoğlu, “Hasat dönemimiz Temmuz ortasından Kasım ortasına kadar sürüyor.” dedi.

"İTHAL MUZ PARAFİNLE GELİYOR"

Yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini savunan Hatipoğlu, ithal meyvelerin aroma ve kalite açısından yerli ürünle yarışamayacağını söyledi. Hatipoğlu muz örneğini vererek şöyle devam etti:

“İthal muz erken hasat yapılıyor, yolda parafinle geliyor. Aroması, lezzeti yok ama raf ömrü var diye ticareti yapılıyor. Ama bizim yerli muzun kokusunu, aromasını mümkün değil yakalayamazsınız.

Toplamda 75.000 metrekare alanda, 40.000 metrekaresi kapalı, 35.000 metrekaresi açık alanda tropikal meyve üretimi yapıyoruz. Ejder Meyvesi. com olarak satışını yaptığımız ürünler biz hem toptan Türkiye'ye dağılıyor"



ALANYA BELEDİYESİ İKLİM KRİZİNİN FARKINDA

Alanya’da tropikal meyve üretimi artarken, su yönetimi ve geri dönüşüm gibi sürdürülebilirlik uygulamaları da önem kazanıyor. Alanya Belediyesi, yağmur suyu toplama sistemleri, suni göletler ve kompost üretimi gibi projelerle iklim krizine karşı çevreye duyarlı üretim hedefleniyor.

Toprak sağlığı için tarımsal atıkların kompostlaştırılması ve biyogaz üretimi gibi yöntemler de üreticilerin maliyetlerini düşürücü adımlar olarak ifade edildi.

BU FESTİVALİ KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK

Festival, merkez meydandaki etkinlik koridorunda kurulacak stantlarla gün boyu açık olacak. Tadım alanları, yarışmalar ve üretici sohbetleri ile hem yerel halk hem turistler için keyifli bir rota sunulacak. Festival, sadece meyve severler için değil, sağlık, gastronomi ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen herkes için cazip bir seçenek.

Alanya, bu festivalle sadece güneşi ve deniziyle değil; bereketli toprağında yetişen tropikal meyveleriyle de adından söz ettirecek.