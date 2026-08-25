Akdeniz'e 106 dev beton sandık gömdüler: Kapasite tam 5,2 milyon arttı!

Fas’ın Tanca kentindeki Tanger Med 2 Limanı, dev deniz yapıları ve kilometrelerce uzanan dalgakıranlarla genişletildi. Projede 106 betonarme yapı kullanılırken, çalışmalar 35 metreye kadar derinlikte gerçekleştirildi.

106 DEV BETONARME YAPI DENİZE YERLEŞTİRİLDİ

Tanger Med 2 genişletme projesinin en dikkat çeken unsurlarından biri, dalgakıranlara yerleştirilen 106 betonarme yapı oldu.

Bouygues tarafından verilen bilgilere göre, ana dalgakıranda 96, ikincil dalgakıranda ise 10 adet dört loblu yapı kullanıldı. Bu yapılar, yeni liman alanını deniz etkilerine karşı koruyacak bariyer sisteminin bir parçası olarak inşa edildi.

4,4 KİLOMETRELİK DALGAKIRAN İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında iki büyük dalgakıran oluşturuldu. Bouygues’in verilerine göre ana dalgakıranın uzunluğu 3 bin 665 metre, ikincil dalgakıranın uzunluğu ise 718 metre oldu. İki yapı toplamda 4 bin 383 metre, yani yaklaşık 4,4 kilometre uzunluğa ulaştı.

Tanger Med Engineering ise daha geniş teknik kapsam içerisinde, 35 metreye kadar derinliklerde 4,8 kilometrelik kaset setlerinden söz ediyor. Kaynakların farklı proje kapsamlarını ifade etmesi nedeniyle 4,4 ve 4,8 kilometrelik ölçüler aynı değer olarak değerlendirilmiyor.

ÇALIŞMALAR 35 METRE DERİNLİĞE KADAR İNDİ

Tanger Med Engineering, proje kapsamında deniz mühendisliği çalışmalarının 35 metreye kadar derinliklerde gerçekleştirildiğini belirtiyor. Bu çalışmalar kapsamında deniz yapılarının dalga, su basıncı ve kıyı koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi hedeflendi.

DEV YAPILAR ÖNCE KARADA ÜRETİLDİ

Projede kullanılan betonarme yapılar doğrudan denizin içinde üretilmedi. Bouygues’in aktardığına göre yapılar, kaydırma kalıplama yöntemiyle karada inşa edildi. Daha sonra suya indirilen yapılar, dalgakıranların planlanan bölümlerine yerleştirildi.

Bu yöntem, büyük beton parçalarının denize yerleştirilmeden önce kontrollü bir ortamda hazırlanmasına olanak sağladı.

DELİKLİ DUVARLARLA DALGA ENERJİSİ AZALTILDI

Betonarme yapıların tasarımında iç bölmeler ve denize bakan yüzeylerde delikler de kullanıldı. Bouygues’e göre bu tasarım, dalga enerjisinin etkisini azaltmaya ve suyun yapı üzerinden geçişini kontrol etmeye yardımcı oldu.

Yani dev betonarme yapılar yalnızca ağırlıklarıyla değil, tasarımlarıyla da dalgakıran sisteminin bir parçası olarak kullanıldı. Clickpetroleoegas'ın aktardığına göre, dalgakıranların tamamı betonarme yapılarla oluşturulmadı. Eğimli bölümlerde deniz etkisine karşı Accropodes adı verilen özel beton koruma elemanlarından da yararlanıldı.

Bouygues’in verilerine göre ana dalgakıranın eğimli bölümünde 5 bin 760, ikincil bölümünde ise 3 bin 581 Accropodes kullanıldı.

LİMANA 1.200 METRE RIHTIM EKLENDİ

Tanger Med 2 projesi yalnızca deniz koruma yapılarından oluşmadı. Bouygues’in verdiği bilgilere göre genişletme kapsamında limana 1.200 metre rıhtım eklendi.

Tanger Med Engineering ise projenin daha geniş kapsamı içinde 2 bin 800 metre rıhtım blokları, 160 hektar arazi, 2,5 milyon metreküp kaya kaldırılması, bir servis iskelesi, yollar ve çeşitli altyapı ağlarının bulunduğunu belirtiyor.

YILLIK 5,2 MİLYON KONTEYNERLİK EK KAPASİTE

Genişletmenin en önemli sonuçlarından biri limanın konteyner kapasitesindeki artış oldu. Bouygues’in verilerine göre Tanger Med 2, yıllık 5,2 milyon konteynerlik ek kapasite sağladı. Böylece deniz koruma yapıları, yeni rıhtımlar ve kara altyapısı birlikte limanın operasyon kapasitesinin büyütülmesine hizmet etti.

PROJE 2014’TE TAMAMLANDI

Tanger Med 2 genişletme projesi 2014 yılında tamamlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen denizcilik çalışmaları, dev betonarme yapılar, kilometrelerce dalgakıran ve yeni rıhtımlar bir araya getirilerek limanın kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Tanger Med Engineering’e göre genişlemenin temelinde, artan ticari faaliyetler nedeniyle mevcut limanın kapasitesinin büyütülmesi ihtiyacı bulunuyordu.