Ailevi Akdeniz Ateşi masaya yatırıldı: Hekimlere çağrı var
Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen 1. FMF Günleri başladı. Uzmanlar, Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Doç. Dr. Şenel, bilgi kirliliğine karşı kitap yayımladıklarını belirtti. Etkinlikte gün boyu çeşitli oturumlar yapılacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığına dikkat çekmek amacıyla “1. Erciyes FMF Günleri” etkinliğini başlattı. ERÜ Tıp Fakültesi amfisinde gerçekleştirilen programın açılışına akademisyenler, hekimler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, FMF hastalığının gündemde tutulmasının önemine değinerek, hastalığın tıp dünyasında daha fazla ele alınması gerektiğini belirtti. Altun, "Sağlıkla ilgili sorunların tıbbi platformlarda çözülmesi gerektiğini" vurgulayarak, "Aksi takdirde bunun amacının dışına çıkan, tedavi yerine zararların arttığı durumlar ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

aa-20250927-39240755-39240754-kayseride-1-erciyes-fmf-gunleri-basladi-min.jpg

AAA hastalarına yeni umut: Hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın ham maddesi artık Türkiye’de üretiliyorAAA hastalarına yeni umut: Hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın ham maddesi artık Türkiye’de üretiliyor

"GÜVENİLİR OLMAYAN ADIMLAR ATTIKLARINI GÖRDÜM"

ERÜ İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Şenel de FMF üzerine uzun süredir akademik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kayseri’nin bölge itibarıyla FMF hastalığının merkezinde yer aldığına dikkat çeken Şenel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amacımız, farkındalığı artırmak, yetişen hekimlerin bu konuda bilgili ve tecrübeli olmasını sağlamak. Bu hastalıkla ilgili çok soru geliyordu. Sosyal medyada bu hastaların gruplarına girdim, onları takip ettim, neleri merak ediyorlar araştırdım. Gerçekten sağlıklı bilgi edinmediklerini, güvenilir olmayan adımlar attıklarını gördüm. Bilgimizi paylaşmak sorumluluktur. Bu yılın başında 'Sorularla FMF' adıyla bir kitap çıkardık çünkü çok soruyla karşılaşıyoruz. Ücretsiz şekilde kitabı dağıtıyoruz, sorumluluk olarak gördüğümüz için. İkinci kitabımız da 'Vakalarla FMF' olarak çıkacak."

aa-20250927-39240755-39240753-kayseride-1-erciyes-fmf-gunleri-basladi-min.jpg

Programda söz alan Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan ise FMF hastalığının en sık görüldüğü ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığına dikkat çekti. Kısaarslan, bu nedenle hastalığın tüm hekimlerce tanınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

aa-20250927-39240755-39240752-kayseride-1-erciyes-fmf-gunleri-basladi-min.jpg

Etkinlik kapsamında gün boyunca farklı başlıklarda oturumlar düzenlenecek. Amaç, hem bilimsel bilgi paylaşımı hem de toplumda FMF farkındalığını artırmak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

