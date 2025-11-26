ABD ve Finlandiya’da Test Sonuçları Yirmi Yılın En Düşük Seviyesinde: Suçlu kim?

Öğretmenler ve profesörler, üretken yapay zekanın eğitimi nasıl mahvettiği konusunda şaşkına dönerken , bir uzman, sınıflardaki gerçek teknolojik tehdidin onlarca yıldır yüzümüze baktığını öne sürüyor: dizüstü bilgisayarlar.

San Diego Eyalet Üniversitesi psikoloji profesörü Jean M. Twenge, The New York Times'da yayınlanan bir köşe yazısında , bunun Amerikalı öğrencilerin standart test puanlarının 2023 ve 2024'te yirmi yılın en düşük noktasına düşmesini açıklayabileceğini yazdı. Ve bu fenomen küresel görünüyor: 15 yaşındakilerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki performansı 2022'de tarihi bir düşüşe ulaştı.

"Günümüzde neredeyse her ortaokul ve lise öğrencisi -ve ilkokulda da önemli sayıda öğrenci- okula dizüstü bilgisayar veya tablet getiriyor ve evde ödevlerini yapmak için kullanıyor" diyor Tenge. Tenge, yaklaşık on yıldır akıllı telefonların akademik performansı ve genel olarak ruh sağlığımızı nasıl etkilediğini araştırıyor.

İLGİNÇ BİR TEORİ

Twenge, "Ancak bir zamanlar her çocuğa kendi cihazını vermek iyi bir fikir gibi görünse de, bu politikaların başarısız olduğu açık" diye ekledi.

Akıllı telefonların ruh emici, dikkat süresini azaltan etkilerine çok fazla odaklanıldı; bu etkileri görmezden gelmek zor çünkü her yerdeler. Duvardaki yazıyı gören okullar, telefonları yasaklamaya başladı ; ancak dizüstü bilgisayarları yasaklamadı; oysa taşınabilir bir bilgisayar, bir akıllı telefonun dikkat dağıtan her şeyi, hatta belki daha fazlasını yapabilir. Birçok okulun öğrencilere sınıfta dizüstü bilgisayar sağlamaları ve hatta bunu zorunlu kılmaları da durumu daha da kötüleştiriyor; bu da velilerin öğretmenlerden veya idarecilerden dizüstü bilgisayarları geri almalarını isteyememeleri anlamına geliyor.

Twenge, bu cihazların ne kadar yıkıcı olabileceğine dair çok sayıda kanıta işaret ediyor. Örneğin, Michigan State Üniversitesi öğrencileri üzerinde 2016 yılında yapılan bir araştırma , öğrencilerin derste geçirdikleri zamanın ortalama %40'ını sosyal medyada gezinerek, e-postaları kontrol ederek veya video izleyerek geçirdiklerini ortaya koydu. Başka bir deyişle, ders çalışmıyorlar. 2018 yılında 24 araştırmayı kapsayan çarpıcı bir meta analiz, notlarını bilgisayarda yazan üniversite öğrencilerinin, elle yazanlara göre dersten kalma olasılığının %75 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Twenge , geçen ay The Journal of Adolescence dergisinde yayımlanan kendi araştırmasında , öğrencilerin okul günü boyunca boş zamanlarında dizüstü bilgisayar gibi cihazları kullanmaya daha fazla zaman harcadıkları ülkelerde, daha az zaman harcadıkları ülkelere kıyasla matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarındaki standart test puanlarının daha fazla düştüğünü buldu.

Twenge'e göre "bir zamanlar dünyanın en iyi okul sistemlerinden birine sahip olmasıyla bilinen" Finlandiya, bu konuda moral bozucu bir örnek. 2022'de Finlandiyalı öğrenciler, okulda günde yaklaşık 90 dakika cihazlarıyla oynadıklarını itiraf ettiler. Tesadüfen, sınav puanları 2006 ile 2022 arasında hızla düştü. Twenge, Japonya ile karşılaştırıldığında, öğrencilerin okul günü boyunca cihazlarında 30 dakikadan az boş zaman geçirdiğini ve akademik başarılarının istikrarlı kaldığını söylüyor.

Twenge, 2021 tarihli bir araştırmaya atıfta bulunarak , "Bunu söylemek saçma gelebilir ama dijital dikkat dağınıklığı akademik performans için çok kötü, üniversite öğrencileri ders sırasında dizüstü bilgisayarlarında başka bir şeye ne kadar çok zaman harcarlarsa, akademik yetenekleri hesaba katıldığında bile sınav puanları o kadar düşük olur" diye yazdı.