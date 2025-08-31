81 yaşındaki kadın iki gün sonra bulundu
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Ayşe Battal, jandarma, AFAD ve gönüllülerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 53 saat sonra fındık bahçesinde yarı baygın halde bulundu.
Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeyli köyünde yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Battal, evinden çıktıktan sonra geri dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerden oluşan gönüllüler bölgede geniş çaplı arama başlattı.
Yaklaşık iki gün süren aramaların ardından Battal, evine 300 metre mesafedeki fındık bahçesinde yarı baygın şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, yaşlı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Battal’ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Battal’ın sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)