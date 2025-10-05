66 yıllık miras, genç sanatçılarla buluştu

İFSAK, 66. sezonunu genç fotoğrafçılara ayrılan "Gençlere Açık Çağrı" sergisiyle açtı. Etkinlik haftasında paneller, söyleşiler, film gösterimi ve fotoğraf gezisi düzenlenecek.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), 66. sezonunun açılışını Beyoğlu’ndaki merkezinde gerçekleştirdi. Açılış, "Gençlere Açık Çağrı" sergisiyle başladı. Sergide eserleri yer alan genç fotoğrafçılara katılım belgeleri verildi.

İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı Tania Sisa, her sezon açılışında titizlikle hazırladıkları sergilerde bu yıl gençlerin çalışmalarına yer verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"66 YILLIK GEÇMİŞİMİZLE"

"Her yıl büyük bir özenle hazırladığımız sezon açılış sergilerinde, bu sezon gençlerin çalışmalarına yer vermek istedik. Bu isteğimizin ardında 66 yıllık geçmişimizle, bugüne kadar aralıksız faaliyet gösteren bir dernek olarak kendimizden sonrakilere verdiğimiz değerin çok büyük bir rolü var. Bugün gönüllüyüz, çok çalışıyoruz ama biliyoruz ki geçiciyiz, bayrağı bugünün genç ama yarının deneyimli sanatçılarına devredeceğiz."

İlk fotoğrafınızı muhtemelen o çekti: Artık ayakta duramıyor!İlk fotoğrafınızı muhtemelen o çekti: Artık ayakta duramıyor!

Sisa, İFSAK’ın fotoğraf ve sinema sanatına gönül vermiş bir kurum olduğunu vurgulayarak, gençlerin katılımına teşekkür etti:

"Çağrımıza kulak veren, özel çalışmalarını paylaşacak kadar cesur ve özgüvenli olan tüm gençlerimize teşekkür ederiz. Gelen çalışmaların hepsi birbirinden değerliydi, bu sergide olanlar sadece bir seçkidir. Bu seçki için değerli vakitlerini ayıran değerlendirme jürimiz sevgili Merih Akoğul, Gül Ilgaz, Hürü Özlük ve Barbaros Kayan'a da emekleri için çok teşekkür ederiz."

Serginin küratörlüğünü yapan Barbaros Kayan ise, İFSAK’ın genç fotoğrafçılara açtığı alanın sadece eserlerin sunulması değil, aynı zamanda kuşaklar arası bir diyalog zemini olduğunu söyledi.

Yeni sezon açılış etkinlikleri kapsamında 6-11 Ekim tarihleri arasında birçok program düzenlenecek. 6 Ekim’de Ahmet Elhan ile “Siyah, Karanlık, Gölge, Loşluk” başlıklı söyleşi yapılacak. 7 Ekim’de oyuncu Nur Sürer “Hayatım ve Sinema” başlıklı bir etkinliğe katılacak.

8 Ekim’de Dayk Danzig, Haluk Çobanoğlu ve Hürü Özlük’ün konuşmacı olduğu “Günümüzde Gençlerin Fotoğraf Eğitimi Üzerine Yaklaşımlar” paneli yapılacak. 9 Ekim’de ise Barbaros Kayan’ın moderatörlüğünde “İlham Veren Portföyler” programı düzenlenecek.

Etkinlikler 10 Ekim’de Gülbin Özdamar Akarçay ve Ezgi Bakçay ile “Görme İdeolojileri ve Fotoğraf” paneliyle devam edecek. 11 Ekim’de Taylan Bağcı ile “Pinhole Workshop”, yönetmen Coşkun Aşar’ın katılımıyla “Koudelka Aynı Nehirden Geçmek” filmi gösterimi ve ardından söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlik haftası, 11 Ekim gecesi Agop Ezgilioğlu eşliğinde Beyoğlu-Karaköy gece fotoğrafı gezisiyle sona erecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

