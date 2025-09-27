60 yaşında diploma aldı şimdi gözü üniversitede

Yayınlanma:
Hakkâri'de yaşayan 60 yaşındaki Sebiha Temel, yıllar sonra lise diploması aldı. 12 yıldır usta öğretici olarak çalışan Temel, "Okumanın yaşı yoktur" diyerek üniversiteye hazırlanıyor. Torunlarıyla birlikte ders çalışıyor, hedefi Geleneksel El Sanatları Bölümü.

Hakkâri'nin Berçelan Mahallesi’nde yaşayan Sebiha Temel, yıllar önce çeşitli nedenlerle bırakmak zorunda kaldığı eğitim hayatına 40 yaşından sonra geri döndü. Temel, önce açık öğretimden ortaokulu bitirdi, ardından TOBB Mesleki Eğitim Merkezi’nde lise öğrenimini tamamladı.

Küçük yaşta okuldan ayrılmak zorunda kalan Temel, hayalini hiç bırakmadı. Katıldığı kirkitli dokuma kursuyla usta öğretici belgesi aldı. 12 yıldır Halk Eğitimi Merkezi’nde kilim ve halı dokuma eğitimi veren Temel, şimdi ise üniversite sınavına hazırlanıyor.
Sebiha Temel, eğitim azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor. Temel, süreci şu sözlerle anlattı:

“Bu süreçte Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Çıraklık eğitim merkezine gittim. Orada bir yıl okula gittim ve ders gördüm. Sonra mezun oldum. Allah nasip ederse seneye üniversiteye başvurmak istiyorum. Halk Eğitimi Merkezinde 12 yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Birçok öğrenci yetiştirdik. Kilim ve halı yapmayı öğretiyorum. Buranın kilim dokuma kültürünü sürdürmek istiyoruz.”

"OKUMANIN YAŞI YOK"

Eğitime verdiği önemi vurgulayan Temel, aynı masada torunlarıyla ders çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

“Çocuklar okuldan gelince takıldığım yerlerde bazen bana yardımcı oluyor, bazen de ben onlara yardımcı oluyorum. Birlikte ders yapıyoruz. İnşallah bu yaştan sonra üniversiteyi okurum. Eğitimi seviyorum. Ne yazık ki zamanında okuyamadık. Eskiden bu bilince sahip değildik. Yoksa çok daha iyi yerlere varırdık. Eğitim çok önemli. Çocukları en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Okumanın yaşı yoktur. Yaşı ilerleyip okumak isteyenler çekinmeden ilgili okullara başvursunlar. Herkese tavsiye ediyorum.”

Hakkarigücü iddialı hazırlanıyor: 5 transfer yaptıHakkarigücü iddialı hazırlanıyor: 5 transfer yaptı

aa-20250927-39239511-39239507-hakkari-60-yasinda-liseden-mezun-olan-kadinin-hedefi-universited.jpg

Temel’in torunu Meyra Kurşun da ninesiyle birlikte zaman geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Küçük Kurşun, “Okuldan çıkınca bazen ninemin yanına geliyorum. Birlikte kitap okuyoruz, ders çalışıyoruz. Onunla zaman geçiriyorum, çok güzel oluyor” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

