60 yaşında diploma aldı şimdi gözü üniversitede

Hakkâri'nin Berçelan Mahallesi’nde yaşayan Sebiha Temel, yıllar önce çeşitli nedenlerle bırakmak zorunda kaldığı eğitim hayatına 40 yaşından sonra geri döndü. Temel, önce açık öğretimden ortaokulu bitirdi, ardından TOBB Mesleki Eğitim Merkezi’nde lise öğrenimini tamamladı.

Küçük yaşta okuldan ayrılmak zorunda kalan Temel, hayalini hiç bırakmadı. Katıldığı kirkitli dokuma kursuyla usta öğretici belgesi aldı. 12 yıldır Halk Eğitimi Merkezi’nde kilim ve halı dokuma eğitimi veren Temel, şimdi ise üniversite sınavına hazırlanıyor.

Sebiha Temel, eğitim azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor. Temel, süreci şu sözlerle anlattı:

Eğitime verdiği önemi vurgulayan Temel, aynı masada torunlarıyla ders çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

“Çocuklar okuldan gelince takıldığım yerlerde bazen bana yardımcı oluyor, bazen de ben onlara yardımcı oluyorum. Birlikte ders yapıyoruz. İnşallah bu yaştan sonra üniversiteyi okurum. Eğitimi seviyorum. Ne yazık ki zamanında okuyamadık. Eskiden bu bilince sahip değildik. Yoksa çok daha iyi yerlere varırdık. Eğitim çok önemli. Çocukları en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Okumanın yaşı yoktur. Yaşı ilerleyip okumak isteyenler çekinmeden ilgili okullara başvursunlar. Herkese tavsiye ediyorum.”