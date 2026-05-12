56 yaşında ama 30 görünüyor! Harvardlı profesörün 4 altın kuralı

Harvard Üniversitesinden Profesör David Sinclair, yaşlanmanın kaçınılmaz değil, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu iddia ediyor ve yaşlanma karşıtı yöntemleri test etmek için kendi vücudunu kullanıyor.

Hücrelerin glikozdan yoksun kaldıklarında enerjiyi yeniden üretme ve toksinleri azaltma süreci olan otofaji kavramını yaygınlaştırdı.

Harvard'dan ünlü biyoloji ve genetik profesörü Dr. David Sinclair (56), yöntemleri sayesinde otuz yaşında gibi görünmesiyle dünyayı şaşırtıyor. Yaşlanmanın kaçınılmaz değil, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu iddia ediyor ve bunu kanıtlamak için vücudunu kelimenin tam anlamıyla "yürüyen bir laboratuvar" olarak kullanıyor.

Bir zamanlar ünlü Time dergisi tarafından dünyanın en etkili insanları listesine dahil edilen bu dünyaca ünlü "biyohacker", otofaji kavramını büyük ölçüde popülerleştirdi. Otofaji, hücrelerin glikozdan yoksun kaldıklarında kendi bileşenleriyle "beslenmeleri" ve böylece yaşlanmayla ilişkili iltihaplı toksinleri azaltıp enerjiden sorumlu mitokondrileri yenilemeleri sürecidir . Onun "tıbbi sır" ve sonsuz gençlik arayışı , özenle seçilmiş yemeklere ve katı kurallara dayanıyor.

İŞTE DÜZENLİ OLARAK UYGULADIĞI 4 KURAL:

Nefesiniz kesilene kadar antrenman yapın: Sinclair, dayanıklılığınızın sınırına kadar zorlayan, yani antrenman yaparken sohbet edemeyeceğiniz seviyeye kadar götüren fiziksel aktivitenin önemini vurguluyor ve "haftada üç kez yoğun egzersiz yapın" diyor.

Bu tür antrenmanları tavsiye etmesinin nedeni, kan dolaşımını iyileştirdiği, kas kütlesi oluşturduğu ve yaşlanma sürecini doğrudan yavaşlatan maddeleri salgıladığı kanıtlanmış olmasıdır.

Oruç tutmak ve daha seyrek yemek yemek: Beslenme söz konusu olduğunda, sır zamanlama ve kısıtlamadadır.

Daha seyrek yemek yemek yaşlanmayla mücadeleye yardımcı olabilir, diye iddia ediyor.

Profesör, aralıklı oruç tutuyor; yani tüm yiyeceklerini günde sadece altı saatlik bir "zaman dilimi" içinde tüketiyor. Oruç tutmanın vücudun savunma mekanizmasını önemli ölçüde güçlendirdiğine inanıyor. Bitkisel beslenmeye odaklanmasına rağmen, yüksek testosteron seviyelerini korumak için hayvansal kaynaklı gıdalar da tüketiyor.

Besinlerden alınan polifenollerin gücü: Menüsünde polifenol açısından zengin besinler ağırlıklı olarak yer alıyor çünkü bu besinler ömrü uzatıyor, genel sağlığı iyileştiriyor ve vücudun strese karşı doğal tepkisini harekete geçiriyor. Sofradaki favorileri arasında yeşil çay, zeytinyağı ve ıspanak bulunuyor; ayrıca sık sık elma, üzüm, nar, kiraz, kara lahana, brokoli, enginar, ceviz ve badem de tüketiyor. Hayvansal gıdalardan ise sadece sığır eti, yumurta ve sardalya, uskumru ve somon gibi balıkları tercih ediyor.

Takviyeler ancak dikkatli bir şekilde: Uzun ömürlülüğü desteklemek için Sinclair özel takviyeler kullanıyor; bu nedenle her sabah yoğurduna kırmızı şarapta bulunan güçlü bir antioksidan olan resveratrolü ekliyor. Ayrıca, uzun ömürlülükten sorumlu genlerin aktivasyonu için çok önemli olan NAD seviyesini yükselten özel bir B3 vitamini formu olan NMN'yi (nikotinamid mononükleotid) düzenli olarak kullanıyor.

Ancak profesör, sağlığın temelinin takviyelere değil, doğal beslenmeye dayanması gerektiğini vurguluyor ve takviye almadan önce mutlaka doktorlara danışılması gerektiğini belirtiyor.