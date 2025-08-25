Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz

2026 yılı resmi tatil takvimi çalışanlar için sevindirici fırsatlar sunuyor. Yalnızca 8 gün izin kullanarak toplamda 37 gün tatil yapmak mümkün. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde uzun tatil planları yapılabilecek.

Ocak ayındaki yılbaşı tatili, martta Ramazan Bayramı, nisanda Çocuk Bayramı, mayısta hem İşçi Bayramı hem Gençlik Bayramı hem de Kurban Bayramı, temmuzda Demokrasi Bayramı, ekimde ise Cumhuriyet Bayramı çalışanlara soluklanacak pek çok dönem sunuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazar gününe denk geliyor.

Yıllık izninizi bitirmeden 37 gün tatil fırsatı

Uzun tatil fırsatlarıyla dolu 2026, şimdiden seyahat planı yapanların yüzünü güldürürken iş–özel hayat dengesi açısından da avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

İşte 2026 tatil planı:

Yılbaşı: 1 gün izinle 1-4 Ocak arası tatil

Ramazan Bayramı: 0,5 gün izinle 19-22 Mart arası tatil

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün izinle 23-26 Nisan tatil

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ekstra izin gerekmeden 1-3 Mayıs tatil

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün izinle 16-19 Mayıs tatil

Kurban Bayramı: 1,5 gün izinle 23-31 Mayıs arası tatil

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 2 gün izinle 15-19 Temmuz tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Pazar gününe denk geliyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 1,5 gün izinle 28-31 Ekim tatil