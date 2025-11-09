20 yıl cezası olan firari dağda yakalandı

Firarilerin her gün başka bir kaçma yöntemini öğrenirken emniyet güçleri de göz açtırmamaya devam ediyor.

Bu kez yakalanan firari Van'da çobanlık yaparken bulundu.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da hasadı başladı: Tanesi 40-50 kiloyu buluyor

Rojin Kabaiş soruşturmasında ‘şifreli telefon’ detayı: İspanya kriminaline gönderilecek

Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1,5 yıldır aranan B.K, dün çobanlık yaptığı Örenkale Mahallesi yakınlarında hayvan sürüsü içinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

B.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.