20 Aralık'ta ringe hem sporcular hem down sendromlu gençler çıkacak

Yayınlanma:
Phoenix Fight Night'ın düzenlediği organizasyonda down sendromlu Eren Karalı ve Fırat Karataş sahneye çıktı.

Türkiye’nin en dinamik dövüş organizasyonlarından Phoenix Fight Night, üçüncü etabıyla adrenalin dolu bir geceye hazırlanıyor. 20 Aralık’ta gerçekleşecek etkinlik, ulusal ve uluslararası yıldız sporcuları aynı ringde buluşturarak Türk combat sporlarının geleceğine ışık tutacak.

Bu yılın en özel anlarından biri ise güçlü toplumsal sorumluluk mesajı: Down sendromlu genç sporcular, özel olarak hazırlanan “Onur Gösteri Maçı”nda ringe çıkarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

Pendik Greenpark Otel'de İskender Erdoğan tarafından düzenlenen Phoenix Fight Night organizasyonunun basın toplantısında down sendromlu Eren Karalı ve Fırat Karataş sahneye çıktı.

Maç ise 20 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek ve down sendromlu sporcular da ringe çıkacak.

