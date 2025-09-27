21 yaşındaki Gülsüm'ün hayali gerçek oldu

Yayınlanma:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır'ın kurduğu düğün hayali, annesinin düzenlediği organizasyonla gerçek oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anne Hatice Erdem, kızının düğün hayalini gerçekleştirmek için organizasyon yapmaya karar verdi.

Taşağıl Mahallesi'ndeki düğünde, saçı ve makyajı yapıldıktan sonra gelinlik giyen Gülsüm, alkışlar eşliğinde kardeşi Çağrı ile düğün alanına giriş yaptı.

İlk dansını da kardeşiyle yapan Gülsüm Çayır, davetlilerle doyasıya eğlendi.

Kına merasiminin de yapıldığı organizasyonda, gelin tarafından testi kırıldı.

Anne Erdem, yaptığı konuşmada, kızının uzun süredir düğün hayali kurduğunu belirterek, "Haziranda teyzesinin düğününden sonra bu isteği daha da arttı. Ben de bir organizasyon şirketiyle anlaşıp elimden geldiğince hayalini gerçekleştirdim. Onu gelinlik içinde bu kadar mutlu görmek bana da büyük sevinç yaşattı. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

aa-20250926-39237549-39237543-down-sendromlu-kizinin-dugun-hayalini-gerceklestirdi.jpg

Dayı Mehmet Erdem ise ali "Yeğenim sürekli düğün haykuruyordu. Bugün o hayali gerçek oldu. Bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Düğüne, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Niyazi Ünal ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

