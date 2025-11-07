1981–1995 arası doğanlar için alarm zili: Kanser artışı tesadüf değil

1981 ile 1995 yılları arasında doğan Y ​​kuşağı , ebeveynlerinden daha fazla tümör geliştirme riski taşıyan ilk nesildir . 1990 ile 2019 yılları arasında, 50 yaş altı kişilerde erken başlangıçlı kanser vakaları dünya çapında %79, ölüm oranı ise %28 artmıştır.

Gerçek şu ki, kanserlerin yaklaşık %80'i "sporadik"tir , yani kalıtsal mutasyonlardan değil, zamanla DNA'ya zarar veren dış etkenlerden kaynaklanır. Bu, yediklerimiz ve soluduklarımızın yanı sıra fiziksel aktivite, dinlenme, stres ve zararlı maddelere maruz kalma düzeyimizi de içerir.

Başka bir deyişle, en büyük farkı yaratan şey, miras aldığımız genetik özellikler değil, bizi her gün çevreleyen yaşam tarzı faktörleridir. Ebeveynlerimizin ve büyükanne ve büyükbabalarımızın yaşam tarzlarının bizimkinden çok farklı olduğunu biliyoruz.

DİYETİN VÜCUT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu "yeni salgının" arkasındaki ana etkenlerden biri beslenme. Çocukluk çağı obezitesi 1980'lerde hızla artmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre , 2022 itibarıyla 5-19 yaş arası 390 milyondan fazla çocuk ve ergen fazla kiloluydu ve bunların 160 milyonu obezdi .

Bu durum sadece estetik bir sorun değildir: insülin direnci, düşük dereceli kronik inflamasyon ve kolorektal, meme veya endometriyal kanser geliştirme riskini artıran hormonal değişikliklerle ilişkilidir.

En önemlisi, çocukluk çağı obezitesinin etkileri yaşla birlikte ortadan kalkmaz. Kolon Kanseri Vakfı'na göre, 4,7 milyondan fazla kişiyi kapsayan bir meta-analiz, erken yaşta yüksek vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olanların yetişkinlikte kolorektal kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir : Çocukluk döneminde sağlıklı bir VKİ'ye sahip olanlara kıyasla erkeklerde %39, kadınlarda ise %19 daha yüksek.

Beslenme düzenindeki değişiklikler bağırsak mikrobiyotamızı da değiştirmiştir. Ultra işlenmiş gıdalardan zengin beslenmenin bakteri çeşitliliğini azalttığı ve proinflamatuar metabolitler üreten suşların oranını artırdığı gösterilmiştir .

Bu durum, genellikle milenyum kuşağı arasında yaygın görülen irritabl bağırsak sendromu veya SIBO gibi gastrointestinal hastalıklara yol açıyor. Otuzlu yaşlarındaki bir gruba hangisinin gastrointestinal sorunlardan muzdarip olduğunu sorarsanız, el kaldırmayan çok az kişiyle karşılaşırsınız.

ALKOLÜN GÖRÜNMEZ ETKİLERİ

İkinci büyük suçlu ise alkol; çünkü milenyum kuşağı buluşmaları genellikle yiyecek ve içeceklerle dolu bir masa etrafında dönüyor . Yıllarca bir kadeh şarabın sizi bir şekilde "koruyabileceği" düşünülüyordu, ancak bugün güvenli bir alkol tüketim seviyesi olmadığını biliyoruz: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, alkolü tütünle aynı seviyede, Grup 1 kanserojen olarak sınıflandırıyor. Bunun nedeni, vücudun etanolü DNA'ya zarar veren bir bileşik olan asetaldehite dönüştürmesidir.

Dahası, tüketim kalıpları nesiller arasında farklılık göstermektedir. Bebek patlaması kuşağı (1946 ile 1964 yılları arasında doğanlar) günlük olarak daha fazla içki içerken, milenyum kuşağı daha az içme eğiliminde olup, daha fazla aşırı içki tüketmektedir ve bu da önemli riskler taşımaktadır. Bu durum, İspanya Sağlık Bakanlığı'nın nesiller arasında farklı davranışlarla ilişkili farklı risk düzeylerini inceleyen 2024 EDADES anketi tarafından da doğrulanmaktadır .

Ve sanki bunlar yetmezmiş gibi, Çevre Bilimi ve Teknolojisi tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, birçok biranın perfloroalkil maddeler ( PFAS ) içerdiğini ortaya koydu . "Kalıcı kimyasallar" olarak da bilinen bu kimyasallar, testis ve böbrek kanseri oranlarının artmasıyla bağlantılıdır.

YETERİNCE UYUMAMAK

Önceki nesillere göre daha az ve daha kötü uyuyoruz . Son araştırmalar, milenyum ve Z kuşağının, büyük ölçüde gece boyunca ekranlara ve sosyal medyaya maruz kalmalarından dolayı, bebek patlaması kuşağından ortalama 30-45 dakika daha az uyuduğunu gösteriyor. Bu yapay ışık, hücre döngüsünü düzenleyen bir antioksidan hormon olan melatonin salınımını engelliyor.

Kronik uyku eksikliği sadece DNA onarımını bozmakla kalmaz, aynı zamanda melatoninin kansere karşı koruyucu etkilerini de azaltır. Bu hormonun düşük seviyeleri, oksidatif DNA hasarına karşı koyma yeteneğinin azalması ve hücre çoğalmasının artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Dahası, bozulan sirkadiyen ritimler , DNA onarımında kilit rol oynayan genlerin ifadesini etkiler . Bu da mutasyonların zamanla birikerek tümör oluşum riskini artırdığı anlamına gelir.

STRESİN AĞIRLIĞI

Y kuşağı muhtemelen en yüksek kortizol seviyelerine sahip nesildir . Bu "stres hormonu" uzun süre yüksek kaldığında, sadece insülin direnci ve hipertansiyona yol açmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini de zayıflatır.

Araştırmalar, kronik stresin iltihabı artırdığını, vücudun anormal hücreleri yok etmesini engelleyen savunma mekanizmalarını engellediğini ve hatta uykuda olan tümör hücrelerini "uyandırabildiğini" ortaya koyuyor. Nitekim, genel nüfus üzerinde yapılan çalışmalar , daha yüksek stres seviyelerine sahip kişilerin, stresi daha iyi yönetenlere göre kanserden ölme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu göstermiştir.

KENDİ KENDİNE İLAÇ KULLANMANIN RİSKLERİ

Son olarak, genç nesiller de önceki nesillere kıyasla kendi kendine ilaç kullanmaya daha fazla başvuruyor. Bu durum, yeni kısa ve uzun vadeli riskler doğuruyor.

Parasetamolün sık kullanımı karaciğer hasarının artması ve karaciğer kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Gecikmiş annelik nedeniyle çok uzun süre kullanılan oral kontraseptifler , yumurtalık ve endometriyal kansere karşı koruma sağlamalarına rağmen meme ve rahim ağzı kanseri riskini hafif derecede artırır.

Ayrıca, antiasit ve antibiyotiklerin uzun süreli kullanımının, kanserojen bileşikler veya bağırsak disbiyozu (bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlik) gibi dolaylı mekanizmalar yoluyla sindirim kanseri riskinin artmasıyla bağlantılı olduğu görülmüştür .

Y KUŞAĞINI GELECEKTE NELER BEKLİYOR?

Tahminler endişe verici. Kanser vakalarının 2022'de yaklaşık 20 milyondan 2050'de yaklaşık 35 milyona çıkması bekleniyor ; bu da toplamda yaklaşık %77'lik bir artışa denk geliyor. Bu eğilim, özellikle genç yetişkinlerde giderek yaygınlaşan sindirim sistemi ve jinekolojik tümörlerde belirginleşiyor.

Anlık çözümlerin, kaygının ve hızlı çözüm haplarının nesliyiz, ancak her şey bitmiş değil; çünkü bizi hasta eden birçok faktörü bugünden itibaren kontrol altına alabiliriz. Daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek, riskleri azaltabilir ve sandığımız kadar uzak olmayan bir gelecekte yaşam kalitemizi artırabilir.