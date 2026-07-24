Yeşil pasaportta yeni dönem başladı! 500 bin doları bulan hemen alabilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, ihracatçılara yönelik hususi damgalı (yeşil) pasaport işlemlerinde yeni bir sürece geçildi. İhracatçıların pasaport başvurularını kolaylaştırmak ve işlemlerin tek bir merkezden daha hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla Destek Yönetim Sistemi (DYS) devreye alındı.

Bu yeni uygulama ile birlikte daha önce aktif olarak kullanılan "Hususi Pasaport Takip Modülü" tamamen devre dışı bırakıldı. İhracatçıların yeşil pasaport işlemleri artık sadece DYS üzerinden gerçekleştirilecek.

DYS KAYDI NASIL YAPILIR?

İhracatçı firmaların yeni sistemi kullanabilmesi için öncelikle DYS kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sisteme dahil olmak isteyen firmalar, işlemlerini yürüttükleri ve üyesi oldukları ihracatçı birliğine başvuru yapabiliyor. Herhangi bir ihracatçı birliğine üyeliği bulunmayan yararlanıcılar ise başvuru işlemlerini diledikleri ihracatçı birlikleri genel sekreterliği üzerinden tamamlayarak sisteme kaydolabiliyor.

İHRACAT TUTARINA GÖRE YEŞİL PASAPORT KONTENJANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Sabah'ta yer alan habere göre yeşil pasaport almaya hak kazanacak firmaların kontenjanları, son 3 takvim yılı itibarıyla gerçekleştirdikleri yıllık ortalama ihracat tutarlarına göre belirleniyor. Belirlenen güncel limitler ve pasaport kontenjanları şu şekildedir:

500 bin dolar ile 10 milyon dolar arası: 1 adet yeşil pasaport hakkı

10 milyon dolar ile 25 milyon dolar arası: 2 adet yeşil pasaport hakkı

25 milyon dolar ile 50 milyon dolar arası: 3 adet yeşil pasaport hakkı

50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arası: 4 adet yeşil pasaport hakkı

100 milyon dolar ve üzeri: 5 adet yeşil pasaport hakkı

YEŞİL PASAPORT HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Pasaport müracaatları, yalnızca kanuni veya iş merkezi Türkiye sınırları içerisinde bulunan firmaların yetkilileri tarafından yapılabiliyor. Bu kapsamda ilgili firmanın sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabiliyor.

Ayrıca ihracatçı firmanın sahip veya ortaklarından birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanları da tanınan kontenjan dahilinde yeşil pasaport başvurusunda bulunabiliyor.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALAMAZ? KAPSAM DIŞI DURUMLAR NELERDİR?

Yapılan düzenlemeyle birlikte yeşil pasaport hakkından yararlanamayacak kişiler ve durumlar da kesin kurallarla belirlendi. Bu doğrultuda:

Şirkete dışarıdan atanan müdürler ya da yönetim kurulu üyeleri, eğer pasaporta hak kazanan şirketin e-SGK listesinde yer almıyorsa ve şirkette hisseleri bulunmuyorsa başvuru yapamıyor.

Şirketlerden yalnızca "huzur hakkı" almak, yeşil pasaport başvurusu için yeterli bir kriter sayılmıyor.

İflas etmiş, tasfiye sürecine girmiş, geçici veya kesin konkordato mühleti içerisinde bulunan firmalar ile tam bölünme gerçekleştirmiş olan firmalar bu haktan yararlanamıyor.

Devlet memurlarına tanınan hakkın aksine, ihracatçılara verilen yeşil pasaportlarda başvuru sahibinin eş ve çocuklarının doğrudan yararlanma hakkı bulunmuyor. Eş ve çocukların bu pasaportu alabilmesi için ancak kontenjan bulunması, şirkette fiilen çalışıyor olmaları veya ortak olmaları gerekiyor.