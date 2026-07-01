Yeşil pasaport başvurularında yeni dönem başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, hususi damgalı (yeşil) pasaport alma hakkını taşıyan personelin işlemleri için pasaport.meb.gov.tr adresini resmi olarak hizmete açtı. Bu yeni dijital adımın atılmasıyla birlikte, daha önce okul ve ilçe müdürlükleri üzerinden yürütülen fiziki evrak takibi dönemi kapanmış oldu. Başvurular artık sadece bu internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

DİJİTAL BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni platformun devreye girmesiyle birlikte başvuru aşamalarındaki işleyiş de değişti. Sürecin yeni detayları şu şekilde belirlendi:

- Hak sahibi öğretmenler ve tüm bakanlık çalışanları, yeşil pasaport işlemlerini doğrudan yeni açılan dijital platform üzerinden gerçekleştirecek. Başvuruların sistem üzerinden yapılması sayesinde personelin farklı kurumlar arasında elden belge taşıması veya dilekçe takibi yapması gerekmeyecek.

- Sistem üzerinden iletilen başvuruların inceleme süreci dijital olarak tamamlanacak. Başvurusu incelenen ve uygun görülen personele, onay bilgisi doğrudan SMS (kısa mesaj) yoluyla bildirilecek.

- Fiziki evrak süreçlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte işlemler hız kazanacak. Bu durumun, özellikle yaz dönemi için yurt dışı seyahat planı yapan personelin zaman kaybı yaşamasının önüne geçmesi bekleniyor.

ESKİ USUL PASAPORT BAŞVURULARI SONLANDIRILDI MI?

Yeni düzenleme kapsamında, yeşil pasaport başvurularında okul idarelerinin ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin başvuru onay süreçlerindeki eski rolleri sistemden kaldırıldı. Kurumlar arası fiziki yazışmalara ve elden belge teslimine dayalı olan eski usul yöntem tamamen devre dışı bırakılarak kullanımdan kaldırıldı.

MEB'DEN OKUL YÖNETİCİLERİNE VE PERSONELE RESMİ ÇAĞRI

Sistem değişikliğinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, okul yöneticilerine yönelik resmi bir duyuru gerçekleştirdi. Bakanlık, yöneticilerden yeşil pasaport hakkı bulunan tüm personelin yeni dijital sisteme yönlendirilmesini talep etti.

Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına, yeşil pasaport almak veya süresini uzatmak isteyen hak sahiplerinin başvurularını yalnızca belirtilen dijital platform (pasaport.meb.gov.tr) üzerinden yapması zorunlu tutuldu. Farklı kanallardan veya eski usul evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacak.