YENİ Parti'nin kurultay tarihi belli oldu: Süreç adım adım tamamlanacak

YENİ Parti, kuruluş sürecinin ardından teşkilatlanma ve ilk kurultay için takvimini netleştirdi. İlk etapta 60 ilde örgütlenmesini tamamlamayı planlayan parti, kalan illerdeki çalışmaların da tamamlanmasının ardından Ekim ayında ilk kurultayını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

SÜREÇ ADIM ADIM TAMAMLANACAK

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre YENİ Parti, örgütlenme çalışmalarında ilk hedef olarak 60 ili belirledi. Parti yönetiminin planlamasına göre 1 Ağustos haftasında başlayacak çalışmalar kapsamında 9 Ağustos'a kadar 60 ilde il ve ilçe örgütlerinin kurulması amaçlanıyor.

YENİ Parti Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, ilk etap tamamlandıktan sonra kalan 21 ilde de örgütlenme çalışmalarının kısa sürede bitirileceğini belirtti.

DOĞU İLLERİ İÇİN ÖZEL HEYET KURULACAK

Aytekin, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde partiye yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, bu illerdeki teşkilatlanma çalışmalarını yürütmek üzere parti bünyesinde özel bir heyet oluşturulacağını açıkladı.

Doğu illerindeki örgütlenmenin bilinçli şekilde planlandığını belirten Aytekin, bölgedeki çalışmaların partinin verdiği özel önem doğrultusunda yürütüleceğini söyledi. Aytekin, Türkiye'nin birçok ilinden olduğu gibi doğu kentlerinden de partiye yoğun katılım talebi bulunduğunu dile getirdi.

YENİ PARTİ'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

81 ilde il ve ilçe örgütlerinin tamamlanmasının ardından kurultay takvimi ilan edilecek. Parti yönetimi, teşkilatlanma sürecinin ardından kurultay hazırlıklarını gecikmeden başlatmayı planlıyor.

YENİ Parti'nin ilk olağan kurultayının Ekim ayında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Böylece kuruluş sürecinin ardından teşkilatlanma ve kurultay aşamaları tamamlanarak parti yapılanmasının resmen tamamlanması hedefleniyor.