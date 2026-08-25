YENİ Parti yeni binasına taşınıyor: İlk günde üç kritik toplantı

YENİ Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan genel merkezinde tadilat çalışmaları tamamlanıyor. Edinilen bilgiye göre kurmaylar ve personel, 30 Ağustos Pazar günü yeni genel merkeze taşınacak. Genel merkez binası, 31 Ağustos Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantıları ile kapalı grup toplantısıyla birlikte faaliyete geçecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BASINA AÇIK PM AÇIŞI

31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek program kapsamında, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında üç ayrı toplantı icra edilecek. Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantılarının yanı sıra kapalı grup toplantısı da aynı gün yapılacak. Bu toplantılar arasında yer alan Parti Meclisi toplantısının açılışı basına açık olarak gerçekleştirilecek ve Özel burada PM'nin açış konuşmasını yapacak.

DÖRT KATLI YERLEŞKENİN DÜZENİ NETLEŞTİ

Faaliyete geçecek olan dört katlı genel merkez binasının kullanım planı da belirlendi. Binanın en üst katında parti personeli görev yapacak. Genel başkanlık makamının bulunduğu üçüncü katta ise aynı zamanda MYK toplantı salonu yer alacak.

BASIN İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA ALANI AYRILDI

Binanın birinci ve ikinci katlarında MYK üyeleri için 16 oda bulunuyor. Genel merkezin lobisinde basın mensuplarının görev yapabilmesi amacıyla ayrılan bir çalışma alanı ile bir basın toplantı salonu yer alacak. Yerleşkenin eksi birinci katında PM toplantı salonu, eksi ikinci katında ise yemekhane hizmet verecek.

(ANKA)