Son dakika | Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davası kararlarına ilk tepki!

Aziz İhsan Aktaş davasında savcılık makamının 'örgüt lideri' olduğunu iddia ettiği Aziz İhsan Aktaş ile Baki Nugay’a yöneltilen “örgüt kurma” suçlamalarından beraatlerine, belediye başkanlarına da çeşitli suçlardan hapis cezaları verildi. Karara ilk tepkisini Ankara'daki madenciler eylemine destek ziyaretinde veren Özgür Özel, örgüt denilip onlarca kişinin aylarca hapiste yatırılmasının ardından örgütün olmadığı kararı çıkmasının ardından başta 'örgüt' ifadesini kullananların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Arkadaşlar devletin, devlet gibi değil de son derece böyle sanki kötülük yapmak, pazarlık yapmak, birilerinin işine geleni yapmak, işine gelmeyeni yapmak üzere olgulaştırılmış bir canavara dönüştüğü bir noktadayız. Arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım bütün vatandaşlarımıza ifade ediyorum.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ DİYE BİR SUÇ ÖRGÜTÜ YOKMUŞ"

Örneğin, en çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat. 60'a yakın eylemden suçlanıyor değil mi arkadaşlar? Bu eylemlerin 56 tanesinden beraat ediyor. 1 yıl 8 aydır o 60 eylemi hepsi gerçekmiş gibi haber yapılıp konuşuluyor. Sonra bu eylemlerin 54'ünden 56'sından pardon.

Bu konuda hiçbir suç yok, beraat ettin deniyor. Ve geri kalan 4 eylemden de üst sınıra çok yakın yerlerden ceza verilip yüksek cezalarla içeride tutuluyor. Sebep ne? Sebep şu arkadaşlar. Aziz İhsan Aktaş diye birisine sen suç örgütü liderisin dediler. Bunlar da senin suç örgütün dediler. Bu yüzden suç örgütü soruşturması olduğu için örneğin Adana'da ya da Adıyaman'da ya da başka şehirlerde olan insanlar örgüt soruşturması deyip İstanbul'a getirildi. 1 yıl 8 ay yatan var 10 ay yatan var 7 ay yatan var. Silivri zindanında yattılar.

"ÖRGÜT YOK, AZİZ BEY'E GÜLE GÜLE"

1 yıl 8 aydır yatan 3 kişi yatmaya da devam ediyor. Sonra dediler ki Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş. Bakın örgüt deyince başka şehirdeki insanları yetkisiz mahkemelerin olduğu başka şehirlere getirmek mümkün oluyor. Örgüt olduğu için örneğin ayda 60 dakika yakınlarıyla görüntülü görüşemediler. Örgüt olduğu için kütüphane hakkından havalandırma hakkına yakınlarıyla görüşme hakkına kadar hakları kısıtlandı.

Dün örgüt yokmuş, çünkü biz Aziz İhsan Aktaş'ı tutuklayamayız örgüt derse alınan bütün cezaların toplamını o da alacak.

Örgüt yok, Aziz Bey'e güle güle. Aziz Bey'le bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl birine 8 yıl ceza verilip 8'er yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var.

"15 TANE İTİRAFÇI HELALLİK İSTEDİ ÖZÜR DİLEDİ YALAN KONUŞTUM DEDİ"

Şimdi buradan şunu söylemek isterim. Bir yandan da Silivri'de duruşmalar görülüyor. Bazı gazeteci arkadaşlar Silivri duruşmalarını izliyorlar. Bütün iddiaları gerçekmiş gibi vaktiyle üstünde tepindiler. İddianame çıkınca hiç köşelerine yazmadılar.

Hani ya parkelerin altından dolar çıkacaktı, hani ya para kasalarının görüntüleri olacaktı, hani ya bavul bavul para taşınıyordu, hani ya binlerce telefon yüzlerce daire verilmişti. Hiç bunları sormadılar.

Bu yalanları kim attı demediler. Sonra 15 tane itirafçı helallik istedi özür diledi yalan konuştum dedi. Bunları haber yapmadılar. Sonra geçen hafta bir itirafçı çıkıp attığı iftiradan mahkemede karar gününü bile beklemeden acil lafın arasına girip ilk kez oluyor yargı tarihinde araya girip tutuklayın bunu dediler ki hepsi teker teker çözülüp bundan sonrakiler yapmasın diye.

"BASKI ALTINDAYIM DİYENLERİ HABER YAPMADIN YA"

O kişiden sonrakiler attıkları iftirada caydıklarında daha doğrusu mahkeme at buraya imzayı çık dışarıda doğrusunu söylemeye kalktığında yeniden tutuklanma sopasını görünce beyanlarını tekrar edince şimdi köşelerine yazıyorlar ki.

Efendim bakın gördünüz mü yüzüne karşı söyledi. Kardeşim 1,5-2 yıldır söylediklerini tapır tapır dökülürken birini haber yapma Şimdi Türkiye'nin en önemli geçmiş tarihi gazetelerinden birinde köşe yazarları sütun sütun efendim şu itirafçı şunu dedi. Ben bunu baskı altındayım diyenleri haber yapmadın ya. Mahkemede doğrusunu anlatınca savcının bize böyle söz vermedi tutuklayalım bunu dediğini anlatmadın ya.

Şimdi burada hadi bakalım rüşvet ceza, bozulacak bir yerden de yüksek yüksek cezalarla 3 tane CHP'li 4 tane CHP'li belediye başkanını görevden uzaklaştırmak, onun dışında da elleri tertemiz yapıp Aziz İhsan Aktaş diye suç örgütü dediğiniz Türkiye çapında bir çete kurdu örgüt kurdu, herkese rüşvet dağıttı dediğiniz kişiyi de bırakıp gidiyorsunuz. Neymiş efendim? Neymiş?

Adli makamları bilgilendirerek yapmış. O dediğin, kimsenin haberi yokken gelip benden rüşvet istiyorlar, veriyorum bak paranın numarası burada gel suçüstü yap dersen olur. Ya da ben rüşvet verdim pişmanım deyip gelip kendisi o gün ihbar ederse olur. Soruşturma başlamış yok, kovuşturma başlamış iddianame yazılmış, içeriye atılmış. O sırada itirafçı olacağım diyor hadi bakalım sen çık senin hiçbir suçun yok.

"BU KADAR KÖTÜLÜK CEZALANDIRILIR, BU KADAR KÖTÜLÜK ÖDÜLLENDİRİLMEZ"

Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest. Alan var mı, alan da yok. Tamamen bir yalan üzerine kurulmuş bir düzen. Ve artık kimse bu insanların yüzüne çıkıp da şöyle bakamaz yani. Her yerden örgüt icat ediyorlar ya.

Örgüt dediysen örgütü ispatlayacaksın. Örgüt deyip 2 yıl zulmedip örgüt yok diyorsan başta örgüt diyenin cezalandırılması lazım. Bu kadar insanın hakkına girdiler. Bu kadar insanı örgüt üyesi diye içeride tuttular. Öyle pardon deyip kenara çekilmek yok.

"NEREDE BU İDDİANAMEYİ HSK"

Nerede bu iddianameyi hazırlayanları denetleyecek HSK? Nerede bu insanları örgütten tüm haklarından mahrum tutan Silivri gibi bir cezaevinde perişan edenler nerede? Onlar terfi ettiler. Böyle mi terfi edilir hakimlikte savcılıkta? Bu kadar kötülük cezalandırılır, bu kadar kötülük ödüllendirilmez.