Aziz İhsan Aktaş davasında belediye başkanları hakkında karar açıkladı: Kim ne kadar ceza aldı?
7 belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının son duruşması görüldü. Aralarında Ahmet Özer ve Zeydan Karalar'ın da bulunduğu başkanlar hakkında ne kararlar verildi? Detaylar haberimizde....
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Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yapılan yeni duruşma salonunda görüldü.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 7 belediye başkanının yargılandığı davada başkanlar hakkındaki kararlar açıklandı.
İşte mahkeme heyetinin belediye başkanları hakkında verdiği cezalar:
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: Rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma (12 eylem) ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarından 23 yıl hapis cezası
- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: Rüşvet alma suçlamasından 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 yıl 4 ay memuriyetten yasaklanma
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasından 8 ay 10 gün hapis cezası (hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi)
- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: Rüşvet alma suçlamasından 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 2 yıl 11 ay memuriyetten yasaklanma
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: Rüşvet alma suçlamasından 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 4 yıl 2 ay memuriyetten yasaklanma
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Rüşvet alma suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezası ve 3 yıl 1 ay 15 gün memuriyetten yasaklanma
- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Rüşvet alma suçlamasından beraat
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi