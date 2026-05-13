Trenlerde Unutulan Eşyalar Satılıyor: Listede Drone ve Tablet de Var!

TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve muhafaza süresi dolan eşyaları 20-21-22 Mayıs’ta açık artırmayla satıyor. Ankara Garı'ndaki ihalede gözlük, drone, tablet, fotoğraf makinesi ve mutfak gereçleri gibi yüzlerce ürün yeni sahiplerini bekliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, tren yolculukları sırasında unutulan ve yasal muhafaza süresi dolan yüzlerce parça eşyayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. 20-21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek dev ihalede, elektronikten mutfak gereçlerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün yeni sahiplerini bekleyecek.

3 GÜN SÜRECEK DEV AÇIK ARTIRMA: ANKARA GARI’NDA DÜZENLENECEK

Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat, bölgesel trenler ile Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme gibi kent içi raylı sistemlerde unutulan eşyalar için ihale takvimi netleşti. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen satışlar, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhalede satışa sunulacak ürün listeleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden bugün ve 14-15 Mayıs tarihlerinde ilan edilecek.

UNUTULAN EŞYALAR NASIL TESPİT EDİLİYOR VE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Trenlerdeki kayıp eşya süreci, son varış istasyonunda temizlik personeli, hostes ve kondüktörlerin yaptığı detaylı kontrollerle başlıyor. Ayrıca duyarlı yolcular tarafından bulunup görevlilere teslim edilen eşyalar da bu kapsama alınıyor. Bulunan her bir eşya; tarih, tren numarası, vagon ve koltuk numarası gibi detayların yanı sıra cins ve ayırt edici özellikleriyle tutanak altına alınarak kayıp eşya bürolarına teslim ediliyor.

Mevzuat gereği, bozulabilir nitelikteki yiyecek ve içecekler dışındaki tüm eşyalar bir yıl boyunca özenle muhafaza ediliyor. Bu süre zarfında sahibi çıkmayan ürünler, komisyon kararıyla açık artırma yoluyla satışa sunuluyor.

ÜÇ ANA KATEGORİDE SATIŞ YAPILACAK

Açık artırma kapsamında ürünler "Elektronik", "Karma Eşya" ve "Kıyafet-Tekstil" olmak üzere üç ana grupta kategorize edildi:

Satış Kategorisi Kapsamdaki Ürünler Elektronik Kategorisi Cep telefonları, tabletler, kulaklıklar, şarj cihazları ve fotoğraf makineleri. Karma Eşya Kategorisi Şemsiyeler, saatler, kitaplar, mutfak gereçleri ve tıbbi cihazlar. Kıyafet ve Tekstil Hiç kullanılmamış veya temiz durumdaki giyim ve tekstil ürünleri.

İSTATİSTİKLER ŞAŞIRTTI: LİSTEDE DRONE, BORCAM VE MUTFAK ROBOTU BİLE VAR!

Genel Müdürlük verilerine göre trenlerde en çok unutulan eşya kategorisinde ilk sırayı 1066 adet ile gözlükler alıyor. Ancak listede sadece kişisel aksesuarlar değil, oldukça ilginç ve değerli eşyalar da bulunuyor. İhalede satışa sunulacak dikkat çekici ürünlerin tam listesi ise şöyle:

Unutulan Eşya Cinsi Adet / Miktar Gözlük 1066 adet Kulaklık kutusu 783 adet Şarj cihazı 545 adet Kulaklık 294 adet Şemsiye 78 adet Şeker ölçme cihazı 21 adet Tuval (Resim) 4 adet Tencere 4 adet Borcam 2 adet Drone takımı 1 adet Mutfak robotu 1 adet

ÜRÜNLER KATEGORİZE EDİLEREK SERGİLENECEK

Satış öncesinde tüm ürünler kategorilerine göre tasnif edilerek sergilenecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar ve ticari alıcılar, TCDD Taşımacılık AŞ’nin internet sitesini takip ederek ürün listelerine ulaşabilecek. Üç gün sürecek olan bu etkinlik, hem uygun fiyatlı ürün arayanlar hem de toplu alım yapmak isteyen ikinci el eşya satıcıları için önemli bir fırsat sunuyor. (AA)