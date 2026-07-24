Tehditle girdiği evde anneyi kelepçeledi çocuğu istismar etti: Sistematik vahşete 148 yıl istemi

Ankara’da yaşayan 28 yaşındaki bir çocuk annesi S.Ç., aynı iş yerinde çalıştığı Mustafa Şafak (41) ile bir süre duygusal birliktelik yaşadı. Genç kadın, Şafak’ın evli olduğunu öğrenmesi üzerine ilişkiyi sonlandırdı ve 2025 yılında eski eşiyle yeniden evlendi. Ancak sanık Mustafa Şafak, kadının peşini bırakmayarak tekrar görüşmek istedi. S.Ç.’nin bu talebi reddetmesine rağmen Şafak, 15 Temmuz 2025 günü konuşma bahanesiyle eve geldi ve “İçeri almazsan eşine flört ettiğimizi söylerim” diyerek tehditte bulundu. Korku nedeniyle içeri girmek zorunda kalan S.Ç., Mustafa Şafak’ın tecavüzüne uğradı ve çekilen uygunsuz fotoğraflarla yeniden şantaja maruz kaldı. Şafak, “Başkalarına anlatırsan, benden şikâyetçi olursan eşine anlatırım, çocuğu elinden alırım, çektiğim fotoğrafları yayarım” tehdidinde bulundu. Mağdur kadın ise çocuğunun velayetini kaybetme korkusu, çevresindekilerin kendisine inanmayacağı ve kötü gözle bakacağı endişesiyle o dönemde şikâyetçi olamadı. Sanık, ağustos, ekim ve aralık 2025 tarihlerinde de benzer şekilde eve zorla girerek eylemlerine devam etti.

EMNİYETE YAPILAN İLK BAŞVURUNUN ARDINDAN GELEN TEHDİT

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre iddianamede yer alan bilgilere göre sanık, 1 Ocak günü yeniden eve girerek bu kez S.Ç.’nin 4 yaşındaki erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar eyleminde bulundu. Durumu engellemeye çalışan anneyi ise “Şikâyetçi olursan bu bıçağı ikinizden birine saplarım” diyerek tehdit etti. Eylemlerini ocak ve şubat 2026 boyunca sürdüren Şafak’ın, 15 Şubat günü eve tekrar girerek kadının el ve ayaklarını plastik kelepçe benzeri bir cisimle bağladığı ve cam soda şişesiyle tecavüz ettiği kayıtlara geçti.

Sistematik cinsel şiddet, darp ve tehditlere maruz kalan S.Ç., 23 Şubat günü Sincan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olmak istedi. Ancak sanık Mustafa Şafak, kadına ulaşarak tehditlerini sürdürdü ve şikâyetinden vazgeçmesini sağladı. Süreç boyunca şiddetini devam ettiren sanığa karşı dayanma gücü kalmayan kadın, 7 Mart günü tekrar karakola başvurarak resmi şikâyetini kayıtlara geçirdi ve darp raporu aldı.

ADLİ TIP VE ÇİM RAPORLARI İSTİSMARI BELGELEDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) mağdur çocuğun ifadesi alındı. İddianamede, mağdur çocuğun maruz kaldığı istismarı anlattığı beyanlarının "samimi ve güvenilir" olduğu vurgulandı. Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda da çocuk üzerindeki istismar bulguları resmen belgelendi.

BİRÇOK SUÇTAN ZİNCİRLEME CEZA TALEBİ

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Mustafa Şafak hakkında; 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit', 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından toplam 148 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca, sanığın her bir suç yönünden daha fazla ceza alması amacıyla 'zincirleme suç' hükümlerinin uygulanması talep edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın ilk duruşmasının ekim ayında görülmesine karar verdi.