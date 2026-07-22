Son Dakika | Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.
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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36’ncı kilometresinde meydana geldi. M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 31 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi