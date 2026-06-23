Son dakika | Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında karar verildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığın tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇIRILDIKTAN SONRA TUZLA'DA BULUNMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerine talimat verilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Karaal, Tuzla'da atıl durumdaki bir fabrikanın inşaat alanında bulunmuş, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Evlerinin önünde 3 kişi tarafından darbedilerek kaçırıldığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Karaal'ın bulunduğu noktada, çok sayıda suç kaydı bulunan bir kişi de silahla yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı daha sonra 12'ye yükselmişti.