Son Dakika | Dışişleri'nden Ermenistan ile ticaret açıklaması! Sınır kapıları da açılacak mı?

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde dikkat çeken yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Keçeli’nin açıklaması, Türkiye ile Ermenistan arasında uzun yıllardır dolaylı yollarla sürdürülen ticari ilişkilerde yeni bir döneme girildiği şeklinde yorumlandı. İki ülke arasındaki sınırın açılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ADINA KRİTİK ADIM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır.

İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir.

Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye’den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının ‘Ermenistan/Türkiye’ şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.”

Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler bulunmamasına rağmen son yıllarda normalleşme görüşmeleri kapsamında çeşitli temaslar gerçekleştirilmişti. Açıklanan yeni düzenlemenin, ekonomik ilişkilerin önünü açmasının yanı sıra bölgesel iş birliği açısından da kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.