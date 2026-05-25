Son Dakika | AFAD duyurdu: Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son Dakika | AFAD duyurdu: Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.44 sularında bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,2 olarak belirtildi.

OSMANİYE 4.2 İLE SARSILDI

AFAD'ın sarsıntı ile ilgili paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük:4.2 (Ml)
  • Yer:Sumbas (Osmaniye)
  • Tarih:2026-05-25
  • Saat:21:44:53 TSİ
  • Enlem:37.72278 N
  • Boylam:36.10417 E
  • Derinlik:7 km

