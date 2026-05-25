Son Dakika | AFAD duyurdu: Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem meydana geldi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.44 sularında bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,2 olarak belirtildi.
OSMANİYE 4.2 İLE SARSILDI
AFAD'ın sarsıntı ile ilgili paylaştığı veriler şu şekilde:
- Büyüklük:4.2 (Ml)
- Yer:Sumbas (Osmaniye)
- Tarih:2026-05-25
- Saat:21:44:53 TSİ
- Enlem:37.72278 N
- Boylam:36.10417 E
- Derinlik:7 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 25, 2026
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2026-05-25
Saat:21:44:53 TSİ
Enlem:37.72278 N
Boylam:36.10417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1KU1ilQjrJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi