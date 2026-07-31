Son Dakika | 12 kişiden 850 milyon dolandırdılar! Alıp yüksek kâr vereceğiz dediler

Yüksek kazanç vaadiyle 12 kişiyi 850 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik dört ilde operasyon başlatıldı. 25 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek kâr vaadiyle 12 kişiyi toplam 850 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler, mağdurlara paralarıyla kıymetli maden ve döviz alıp satacaklarını söyledi. Forex yöntemiyle kısa sürede yüksek kazanç sağlayacaklarını vadeden şüphelilerin bu yolla para topladığı belirlendi.

MASAK RAPORU İLE ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin elde ettiği haksız kazanç; mağdurların ifadeleri, banka hesap hareketleri, MASAK raporu ve Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analizlerle tespit edildi.

Soruşturmada, çıkar amaçlı suç örgütünün Y.K. tarafından yönetildiği belirtildi. Örgütün, herhangi bir zaman sınırlaması olmadan yüksek kazanç sağlama vaadiyle 12 mağdurdan para aldığı aktarıldı.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 25 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı talimatı verdi.

İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya’da 21 ev ile 6 işyerinde 31 Temmuz 2026’da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mahkeme kararıyla 25 şüphelinin tüm mal varlıklarına ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 işyerine el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmada;

Şüphelilerin yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alış-satış yaptıklarina ikna ederek, 850.000.000 TL dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde ettiklerinin, alınan beyanlar, hesap hareketlerine yönelik MASAK Raporu ve Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analizden tespit edildiği;

Y.K liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan para temin ederek zaman kısıtlaması olmaksızın kıymetli maden ve dövizlerden foreks yöntemiyle hızlıca yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunma şeklindeki eylemleriyle 12 mağdura yönelik suç teşkil eden eylem içine girdiği anlaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, (25) şüpheliye yönelik, İstanbul ili başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya illerinde bulunan (21) ev ve (6) işyeri adresinde, 31.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiş olup; (25) şüphelinin tüm mal varlıklarına ve (6) adet işyerine mahkeme kararına dayalı olarak elkonulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."