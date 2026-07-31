Son dakika | 0850 ile başlayan numaralarla bahis reklamı yapanlar yakalandı
Son dakika... 0850 ile başlayan numaralardan vatandaşları arayarak bahis reklamı yaptıkları tespit edilen 26 kişi gözaltına alındı.
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Bahis soruşturmalarında sıra reklam yapanlara geldi. 0850 ile başlayan numaralardan vatandaşları arayarak bahis reklamı yaptıkları tespit edilen kişiler gözaltına alındı.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi