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Halk TV Türkiye Son dakika | 0850 ile başlayan numaralarla bahis reklamı yapanlar yakalandı

Son dakika | 0850 ile başlayan numaralarla bahis reklamı yapanlar yakalandı

Son dakika... 0850 ile başlayan numaralardan vatandaşları arayarak bahis reklamı yaptıkları tespit edilen 26 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika | 0850 ile başlayan numaralarla bahis reklamı yapanlar yakalandı

Bahis soruşturmalarında sıra reklam yapanlara geldi. 0850 ile başlayan numaralardan vatandaşları arayarak bahis reklamı yaptıkları tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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