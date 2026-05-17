Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki Fatma Aydın, hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Fatma Aydın'ın evinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, Aydın'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aydın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

BAYRAM İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞTİ

Öte yandan Fatma Aydın’ın belirli aralıklarla çocuklarının yanında kaldığı, Kurban Bayramı için memleketi Yahyalı’daki evine geldiği öğrenildi. (DHA)

