Ruhi Çenet hantavirüs testi sonucunu paylaşıp açıklama yaptı

Arjantin’den Cape Verde’ye doğru seyreden MV Hondius isimli gemide hantavirüs tespit edilmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Gemide ünlü Youtuber Ruhi Çenet’in de bulunduğu ortaya çıkmış, belgesel çekimi için yolculuk yaptığını belirten Çenet, gemiden seyahatin 24’üncü gününde ayrılmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çenet, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan kan, idrar ve tükürük testlerinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Çenet, karantina sürecinin ise devam ettiğini belirtti.

Ruhi Çenet, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerimin sonuçları negatiftir. Düğüne katıldığım tarih 2 Mayıs'tı. Gemideki durumdan ise ilk kez 3 Mayıs'ta, hâlâ gemide bulunan bir arkadaşımın bana attığı WhatsApp mesajıyla haberdar oldum. Yani bu riski, düğüne katıldıktan bir gün sonra öğrendim. Bilinen bir riski ihlal etmedim ve durumu öğrenir öğrenmez gerekli süreci başlattım. Bu gemiye bir sağlık krizi aramak için binmedim. Amacım, dünyanın ulaşılması en zor adası olan Tristan da Cunha hakkında bir belgesel çekmekti. Hiçbir zaman 'Yeni bir pandemi geliyor, dünya yeniden evlere kapanacak' gibi bir açıklama yapmadım. Sadece bu gemide yaşadığım süreci ve Sağlık Bakanlığımız tarafından netleştirilen bilgi akışını paylaştım.