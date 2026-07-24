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Otomobil alev alev yandı: Sürücü feci şekilde can verdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde şarampole devrilip alev alan otomobilin sürücüsü Cüneyt Bükrü olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi Kurtlar mevkisinde meydana geldi. Cüneyt Bükrü'nün kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Otomobil alev alev yandı: Sürücü feci şekilde can verdi - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından araçta yangın çıktı ve otomobil alevlere teslim oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, yükselen alevleri ve dumanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ekip sevk edildi. Çok sayıda ekip yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobil alev alev yandı: Sürücü feci şekilde can verdi - Resim : 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bükrü’nün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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