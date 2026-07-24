Şanlıurfa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazası yürekleri burktu. Siverek-Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 40 yaşındaki Hamza Kesik, 55 yaşındaki Safiye Kesik ve 25 yaşındaki Mizgin Kesik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 31 yaşındaki İhsan Kesik'e olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

(DHA)