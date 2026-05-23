Mersin'de otomobil kazası: Yakınına el sallarken yola çıktı araba çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, akrabalarına el sallayıp yolun karşısına geçmek isteyen Ergin Yılmaz'a otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, kazada yaralanan Yılmaz tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Mithat Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; eşiyle caddeye gelen Ergin Yılmaz, yolu kontrol ederken yakını olduğu ileri sürülen kişinin seslenmesi üzerine dönüp ona bakarak el salladı.

Yılmaz, tanıdığıyla uzaktan selamlaşırken, yanındaki eşi yolun karşısına geçti. Yılmaz'a yola adımını attığı sırada, Hasan S. yönetimindeki 33 BED 957 plakalı otomobil çarptı.

Yola savrulan Yılmaz, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Yılmaz, Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA
