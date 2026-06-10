Mahmut Arıkan baskın seçimin yedi alametini açıkladı: 5'i oldu 2'si kaldı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın siyasi gündeminde baskın seçim hazırlığı bulunduğunu öne sürerek, bu yönde çeşitli işaretlerin ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Arıkan, baskın seçime işaret eden yedi alamet olduğunu ve bunlardan beşinin gerçekleştiğini, ikisinin ise henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.

TBMM’de Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı’nda konuşan Arıkan, Türkiye’nin mevcut yönetim sisteminin adalet, istikrar ve ekonomik sorunları derinleştirdiğini savundu. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki bazı belde seçimleri ile ülke genelinde gerçekleştirilen mahalle seçimlerine değinen Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Mustafapaşa beldesinde yaşanan gelişmelerin devlet yönetimi, hukuk düzeni ve anayasal sorumluluklar açısından önemli soru işaretleri doğurduğunu belirten Arıkan, yeni anayasa tartışmalarının da bu süreçten bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi. Arıkan, hukuk devleti ilkeleri güçlendirilmeden yapılacak bir anayasa değişikliğinin beklentileri karşılamayacağını dile getirdi.

Yeni anayasa gündeminin yalnızca hukuki bir düzenleme olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Arıkan, iktidarın siyasi alanı yeniden şekillendirmeyi hedefleyen bir strateji izlediğini öne sürdü. Muhalefetin hareket alanının daraltılmaya çalışıldığını savunan Arıkan, anayasa tartışmalarının aynı zamanda yeni dönemin siyasi dengelerini belirleme amacı taşıdığını iddia etti.

“BASKIN SEÇİMİN İŞARETLERİ GÖRÜLÜYOR”

Konuşmasının devamında erken veya baskın seçim ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, çeşitli gelişmelerin bu yönde sinyaller verdiğini söyledi. Anayasa tartışmaları, muhalefete yönelik operasyonlar, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki hareketlilik, Meclis’ten geçen varlık barışı düzenlemesi ve ABD ile swap hattına ilişkin gelişmeleri örnek gösteren Arıkan, bunların seçim hazırlığının işaretleri olduğunu ileri sürdü.

Yakın dönemde Gabar’daki petrol üretimi ve Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarına ilişkin yeni açıklamaların da gündeme gelebileceğini belirten Arıkan, partisinin olası tüm seçim senaryolarına hazır olduğunu ifade etti.

"İKİ ALAMET KALDI"

Mahmut Arıkan baskın seçimle ilgili yedi alameti şöyle açıkladı:

"Tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarak karşımıza bir tablo çıkıyor. İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı. Birinci alamet anayasa tartışmaları, ikinci alamet muhalefete yapılan operasyonlar, üçüncü alamet Yüksek Seçim Kurulu'ndaki (YSK) hareketlilik, dördüncü alamet Meclis'ten geçen varlık barışı, beşinci alamet ABD swap hattı. Geriye iki tane alamet kaldı. Gabar'da petrol ve Karadeniz'de doğal gaz müjdesi kaldı. O alametler de pek yakında duyurulacaktır. Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz. İktidarın ajandası ne olursa olsun, biz baskın seçime de erken seçime de yerel seçime de genel seçime de hazırız. Milletimizin hakkını, hukukunu, beklentisini, umudunu savunacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu millete, 'Oh be dedirteceğiz' Bunu herkes bilsin." (DHA)