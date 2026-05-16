Klavye yerini silahlara bıraktı: Sosyal medya kavgası çocuk parkına taşındı

Malatya'da, Seyran Mahallesi'ndeki Şehit Metin Selçuk Parkı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen Yusuf K. ve Hüseyin K., sosyal medya üzerinden Ahmet T. A. ve Saim Y. ile tartıştı.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI PARKTA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Klavyelerin silah olarak kullanıldığı kavga, sosyal medya sınırlarını aştı. Kavga etmek için parkta buluşmaya karar veren iki grup, Şehit Metin Selçuk Parkı'nda akşam saatlerinde buluştu. Parktaki tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BİRİ POMPALI TÜFEKLE DİĞERİ BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre Ahmet T.A., yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açarken, Yusuf K.'da cebinden çıkardığı bıçakla kendisiyle tartışan Saim Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ahmet T.A., yaralı arkadaşı Saim Y.'yi parka geldikleri araç ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saim Y.'nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet T.A.' nın aracında olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirdi.

Olayın gerçekleştiği parkta bulunan şüphelilerden Yusuf K. ve Hüseyin K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)