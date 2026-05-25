Kılıçdaroğlu ekibi CHP'nin SMS sistemini devraldı! Bir de bayramlaşma çağrısı yaptılar

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan kriz derinleşirken, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin partinin merkezi SMS sistemini devraldığı iddia edildi. CHP Genel Merkezi’ne polis eşliğinde giren ekip, ilk olarak Kurban Bayramı mesajı gönderdi.

Partililere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Bayramlar, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılma, birlik ve beraberliğimizi büyütme günleridir. Kurban Bayramı'nın bu birleştirici ruhuyla, büyük ailemiz olan halkımız ve yol arkadaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Bayramlaşmak ve birlikteliğimizi perçinlemek üzere, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Genel Merkezimizde gerçekleştireceğimiz geleneksel bayramlaşma programımıza tüm partililerimiz ve halkımız davetlidir.”