Kılıçdaroğlu ekibi CHP'nin SMS sistemini devraldı! Bir de bayramlaşma çağrısı yaptılar
CHP'de mutlak butlan kararı ile gelen Kılıçdaroğlu ekibi merkezi SMS sisteminde üyelere bayramlaşma çağrısında bulundu. Özgür Özel iletişim ekibi ise mesaja itibar edilmemesi çağrısını yaptı.
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan kriz derinleşirken, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin partinin merkezi SMS sistemini devraldığı iddia edildi. CHP Genel Merkezi’ne polis eşliğinde giren ekip, ilk olarak Kurban Bayramı mesajı gönderdi.
BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
Partililere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Bayramlar, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılma, birlik ve beraberliğimizi büyütme günleridir. Kurban Bayramı'nın bu birleştirici ruhuyla, büyük ailemiz olan halkımız ve yol arkadaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Bayramlaşmak ve birlikteliğimizi perçinlemek üzere, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Genel Merkezimizde gerçekleştireceğimiz geleneksel bayramlaşma programımıza tüm partililerimiz ve halkımız davetlidir.”
Mesajın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iletişim ekibinden açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu SMS’in yönetim tarafından gönderilmediği belirtilerek partililer uyarıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ancak “butlancılar” tarafından bayramlaşma adı altında gönderilen SMS’lerin bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Lütfen CHP lideri Özgür Özel’i taklit eden sahte ve yanıltıcı mesajlara karşı dikkatli olunuz."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi