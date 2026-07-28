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Halk TV Türkiye Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Sanayi Caddesi'nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e çarptı.

KAZA SANAYİ CADDESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yayayı gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ağır yaralı Aktiz'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

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AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Abdullah Aktiz'in tedavisine başlandı. Hastane yetkilileri, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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