İznik'te 20 kişinin kemiğinden de aynısı çıktı: Anadolu'daki en erken veba örneği bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki Roma Tiyatrosu'nun güneyinde Bizans dönemine ait bir nekropolde yaklaşık 20 bireye ait iskelet kalıntısı ortaya çıkarıldı. Kemikler üzerindeki incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneği tespit edildi.

ANADOLU'NUN EN ESKİ VEBA İZİ

İznik Roma Tiyatrosu'nun güneyindeki dış alanda temmuz ayında yoğunlaşan kazılarda Bizans dönemine tarihlenen bir nekropol gün yüzüne çıktı. Arkeologlar nekropolde yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait yaklaşık 20 iskelet kalıntısına ulaştı.

İskeletler üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneği tespit edildi.

Kazı Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç, "Buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde, Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlandı. Bu çok önemli bir bulgu" dedi.

HRİSTİYAN DEFİN GELENEĞİYLE UYUMLU GÖMÜLER

Nekropoldeki mezarlar yüzeyden yaklaşık 1 metre derinlikte ortaya çıktı. Bireyler doğu yönüne bakacak şekilde, elleri karınlarının üzerinde gömülmüştü.

Gömülerin Hristiyan defin geleneğiyle uyumlu olduğunu belirten Meriç, "Çok fazla hediye yok. Birkaç tane boncuk bulduk. Bariz bir hediyeye rastlayamıyoruz" dedi.

Mezarların bir kısmı üst üste, bir kısmı tekli olarak defnedilmiş durumda. İskeletlerin yanında yüzük taşı, sikke, boncuk ve seramik gibi eserler de sistemli şekilde belgelenerek kazı evine taşındı.

DÖRT ÜNİVERSİTEDEN UZMANLAR SAHADA

Nekropol alanındaki araştırmalara Kanada'dan McMaster Üniversitesi, ABD'den Rutgers Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi'nden uzmanlar da katkı sunuyor.

"TİYATRODA SADECE TİYATRO YOK"

İznik Roma Tiyatrosu'ndaki kazılar 1980'li yıllarda başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi ekibi çalışmaları 2016'dan bu yana sürdürüyor. Ana mekanın kazı ve restorasyonu tamamlanarak tiyatro 2024'te ziyarete açıldı.

Alanın farklı dönemlere ait katmanları bir arada barındırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Ekin Meriç, "Tiyatroda sadece tiyatro yok. Tiyatroda aynı zamanda dini kullanım evresi, kiliseler, nekropoller, çini fırınları var" dedi.

Yaklaşık 10 dönümlük alanda süren kazıların sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Tiyatro alanındaki çalışmaların yaklaşık 4 yılda tamamlanması öngörülüyor.

(AA)