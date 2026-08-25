İzmir'den Ankara'daki madencilere tam destek: Ellerindeki baretleri yere vurdular!

Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binası önünde hakları için 16 gündür eylemlerini sürdüren maden işçilerine İzmir'den dayanışma sesleri yükseldi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın çağrısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, madencilerin taleplerine destek vererek ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"TEK BİR İŞÇİNİN TEK BİR KURUŞUNU DAHİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası adına açıklamayı Beyza Çavdar okudu. Çavdar, Nisan ayından itibaren Yıldızlar SSS Holding'in uyguladığı ücret rehni, tazminat gaspı ve zorunlu ücretsiz izin politikalarına karşı direniş örgütlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Dün, direnişimizin 15. gününde, Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin hâlâ daha ödenmemiş hakları olduğunu kamuoyuna açıkladık. Bugün 16. gündeyiz ve tek bir işçinin tek bir kuruşunu dahi geride bırakmamakta kararlıyız. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak, Nisan ayından bu yana Yıldızlar SSS Holding'in ücret rehni, tazminat gasbı ve zorunlu ücretsiz izne yollayarak İşçileri mağdur etme politikasına karşı defaaten direnişler örgütledik. Bu kapsamda, Eskişehir Doruk Madencilik ve Elazığ Maden Eti Gümüş madenlerinde çalışmış, çalışmakta olan madenciler eşliğinde, bu madencilerin ödenmemiş ücretleri, sendikal, kıdem ve ihbar tazminatları, zorunlu ücretsiz izinde geçen sürelerinin ücretleri alacakları başta olmak üzere çeşitli alacak talebi ile halen Ankara'da direnmekteyiz.

Taleplerimiz en başından bu yana çok net ve açık, kamunun bugüne kadarki suskun ortaklık pozisyonunu terk etmesini ve kendi yarattığı bu mağduriyetlerin çözümü için sorumluluk almasını bekliyoruz. Yıldızlar SSS Holding'e ait maden arazi ve işletmelerinin, bu kapsamda kamulaştırılmasını talep ediyoruz. İşçilerin bütün alacakları güvence altına alınmalı; üretimin devam edeceği işletmelerde iş güvencesi sağlanmalı ve kamu adına alınacak her karar işçilerin haklarını öncelemelidir.

Daha önceki direniş etaplarında bu işi çözeceğine dair garantör olan kurumların, çözüm için elini taşın altına koymalarını talep ediyoruz. Doruk Madencilik madencilerine verilen sözler doğrultusunda, İş Müfettişinin hazırladığı raporda geçen zorunlu ücretsiz izin dönemi ücretlerinin ve ihbar tazminatı alacaklarını derhal ödeme sözü derhal yerine getirilmelidir. Müfettiş raporunda tespit edilen 6 işçinin sendikal tazminatları, eksik kalan ücret ve tazminatlar ile yapılan geç ödemelerin işlemiş faizleri eksiksiz ödenmelidir.

Eti Gümüş işçilerinin de kıdem ve ihbar tazminatları, emsal Doruk Raporu uyarınca zorunlu ücretsiz izin döneminden doğan ücret alacakları ve işlemiş faizleri de derhal ve eksiksiz ödenmelidir. Holdingin kendi açıkladığı 6 Ağustos ödeme takvimini dahi yerine getirmediği unutulmamalıdır. Bu nedenle artık ödeme taahhüdü, söz ya da vade talep etmiyoruz. Ödeme ya da alacakların devlet güvencesine alınması dışında bir çözümü kabul etmiyoruz."

BARETLİ VE SLOGANLI OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Basın açıklamasının tamamlanmasının ardından İzmir'de bir araya gelen grup, seslerini duyurmak adına oturma eylemine geçti. Ellerindeki baretleri ritmik şekilde yere vuran eylemciler, attıkları sloganlarla Ankara'da direnen madencilerin yanında olduklarını vurguladılar. (ANKA)