İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 4 kişi adliyede

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye yönelik “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 4’e yükseldi. 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye iştiraki Egeşehir Yapı’ya yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Başsavcı Vekili Necati Kayaközü’nün koordinesindeki soruşturmanın; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman E.’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı öne sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkileri incelemeye alındı.

İddialara göre, söz konusu firmanın Örnekköy 3’üncü ve 4’üncü Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin de Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü değerlendirildi. Bu durumun, soruşturma kapsamında “çıkar ilişkisi” ve “usulsüz denetim mekanizması” iddiaları yönünden incelendiği öğrenildi.

4 KİŞİ ADLİYEDE

20 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman E., inşaat firması yetkilileri Salih E. ve Muzaffer Ö. gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S.’nin de bir gün sonra yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4’e çıktı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

