Son dakika | İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş’ye düzenlenen operasyonda ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı. İzmir Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şüphelilere ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamaları yöneltildi. Bu suçlamalar kapsamında dört kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Düzenlenen operasyonda Jandarma tarafından şu isimler gözaltına alındı:

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü S.E.

Erensan İnşaat yetkilisi S.E.

Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi M.Ö.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden dönemin İZBETON genel müdürü H.S. ise aranıyor.