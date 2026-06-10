İYİ Parti'den miting kararı! Dervişoğlu "Bayrağını alan gelsin" diyerek tarih verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27 HAZİRAN'DA TANDOĞAN MEYDANI'NA ÇAĞRI

DEM Parti'nin, Abdullah Öcalan’a 'özgürlük' talebiyle 27-28 Haziran tarihlerinde Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Van'da düzenleyeceği mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, vatandaşları 27 Haziran'da Ankara Tandoğan Meydanı'na davet etti. Dervişoğlu, miting çağrısını şu sözlerle duyurdu:

"Türk bayrağını alan gelsin, ben de elimde Türk bayrağıyla gelenleri karşılayacağım. Gelincik tarlası gibi olacak"

"EKRANLARI SEYREDİNCE SANARSINIZ Kİ ÜLKENİN BAŞKA BİR DERDİ YOK"

Son dönemde kamuoyunda tek bir siyasi gündemin öne çıkarıldığını belirten Dervişoğlu, ekonomik ve güvenlik sorunlarının iktidar eliyle örtüldüğünü ifade etti. Medyadaki tartışma programlarına işaret eden Dervişoğlu, "İki haftadır sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar her kanalda tek bir gündem var. Bu gündem salt bir parti meselesi, şahısların çekişmesi olarak ele alınıyor. Ekranları seyredince sanarsınız ki ülkenin başka bir derdi yok" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN GÖZÜNE KASTEN PERDE İNDİRİLİYOR"

Ekonomiden güvenliğe birçok sorunun görmezden gelindiğini belirten Dervişoğlu, yaratılan tabloyu şu sözlerle eleştirdi:

"Enflasyon ve hayat pahalılığı ortadan kalkmış, ekonomi tıkır tıkır işliyor, gençler geleceklerine güvenle bakıyor, kadınlarımız ve çocuklarımız sokakta güven içinde yaşıyor öyle mi? İnsan ‘ne butlanmış be arkadaş’ diyesi geliyor. Milletimizin gözüne kasten perde indiriliyor. Kimdir sebebi? İktidar ve ortaklarıdır. Buna ses etmeyenlerdir."

"DEVLET NİZAMININ ÇİVİSİ ÇIKMIŞTIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mevcut krizlerin temeli olduğuna işaret eden Dervişoğlu, yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunların faturasını doğrudan sisteme kesti. "Yaşadığımız tüm krizlerin, sokaktaki buhranın, cüzdandaki yangının tek sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir" diyen Dervişoğlu, "Devlet nizamının çivisi çıkmıştır" tespitinde bulundu.

"TÜRKİYE BOĞAZINA KADAR ÇAMURA BULANMIŞ HALDEDİR"

İYİ Parti’nin kuruluş amacına vurgu yapan Dervişoğlu, "Biz bu idrakle kurulduysak o menzile varmadan vallahi durmayacağız, billahi durmayacağız" diyerek iktidar cephesini şu sözlerle eleştirdi:

"Bugün iktidar kendi kendini yiyen bir yılan vaziyetindedir. Bozukluğu düzeltemiyor çünkü eğrilik kendisinden kaynaklanıyor. Türkiye boğazına kadar çamura bulanmış haldedir."

Çözüm adresi olarak partisini işaret eden Dervişoğlu, "Biz buradayız. Varlığımız bu oyunların panzehiridir. İktidarımız Türkiye için yegâne kurtuluş reçetesidir" dedi.

"BELEDİYELERE ÇÖKÜP, İŞÇİYE MAAŞ VERMEYİP 'NİYE SOKAĞA ÇIKTIN' DİYORLAR"

İktidarın uygulamalarının toplumsal gerilimi artırdığına dikkat çeken Dervişoğlu, vatandaşın ve işçinin maruz kaldığı mağduriyetleri hatırlattı. Sistematik hale gelen baskılara değinen Dervişoğlu, "Milletin partisine çöküyorsunuz, sonra vatandaşa ‘neden sokağa çıktı’ diyorsunuz. Belediyelere çöküyorsunuz. İşçinin maaşını vermiyorsunuz, sonra ‘niye grev yaptın’ diye soruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Toplumsal gerilim uyarısı yapan Dervişoğlu, sözlerini iktidara yönelttiği şu sorularla noktaladı:

"Hepimiz itidalli olalım. Yüce Meclis’in itibarını kirletmeyelim. Arı kovanına durmadan neden çomak sokuyorsunuz? Kör göze parmak sokmanın maksadı nedir? Milleti bu kadar öfkelendirmenin sebebi nedir? Milleti delirtmek, isyan ettirmek neden?"