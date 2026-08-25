Hayali dersle devleti soymuşlar! 893 merkeze ceza yağdı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 3 bin 348 merkezde her ay yaklaşık 550 bin özel gereksinimli birey eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu hizmetler karşılığında merkezlere 2025 yılı içerisinde 47,6 milyar lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, aktarılan yüksek bütçeli kaynağın doğru kullanılıp kullanılmadığını doğrulamanın kamusal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

255 MERKEZDE 'HAYALİ DERS' VURGUNU

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru önergelerine verdiği yanıtlarda 2021-2026 yılları arasında yapılan incelemelerin bilançosunu paylaştı.

Bakan Tekin, MEBBİS üzerinden yürütülen denetimlerde 893 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine idari yaptırım uygulandığını belirtti. Kesilen cezaların 255'inin doğrudan gerçek dışı beyanda bulunarak yapılmayan dersleri yapılmış gibi göstermek ve devleti fazladan ödenek almak suretiyle zarara uğratmaktan kaynaklandığı aktarıldı.