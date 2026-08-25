Hatay'da iş cinayeti: Üzerine galvaniz borusu düşen işçi kurtarılamadı

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede iş kazası meydana geldi. Beton dökümü yapılan bir mikserdeki galvaniz borusu, yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü. Borunun isabet ettiği şantiye işçisi Harun Eser ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eser'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BETON MİKSERİNDEKİ BORU DÜŞTÜ

Şantiyede yağcı olarak çalışan Harun Eser'in üzerine düşen galvaniz borusu, işçiyi ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Harun Eser'in cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)