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Halk TV Türkiye Çocuk işçi ölümleri durmuyor: İnşaatta çalışan 15 yaşındaki Eren kurtarılamadı

Çocuk işçi ölümleri durmuyor: İnşaatta çalışan 15 yaşındaki Eren kurtarılamadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki Eren Gündoğdu, kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Çocuk işçi ölümleri durmuyor: İnşaatta çalışan 15 yaşındaki Eren kurtarılamadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında akşam saatlerinde iş cinayeti meydana geldi. İnşaat firmasında stajyer olarak görev yaptığı öğrenilen Eren Gündoğdu, yapımı devam eden binada kablo çekme işlemi gerçekleştirdiği sırada elektrik akımına maruz kaldı.

İNŞAATTA ELEKTRİK ÇARPMASI

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündoğdu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen 15 yaşındaki stajyer kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Eren Gündoğdu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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