Hasta taşıyan ambulans ciple çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinden aldığı hastayı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşımak üzere yola çıkan ambulans, Siirt çevre yolu Tillo kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BR 997 plakalı ciple çarpıştı.

Yaşanan kazada cip takla atarken, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplamda 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)