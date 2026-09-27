Fon vurgunu, La Casa De Papel’i kaça katladı?

Ersin Eroğlu

"Ceza kanunları ülkelerin oyun kurallarıdır” diyordu profesör.

Dünyada izlenme rekorları kıran La Casa de Papel’de İspanya Darphanesi soygunu anlatılıyordu.



La Casa de Papel takipçilerinin “en sevdiği soygun”du.



Meşhur dizinin ilk sezonunda çalınan miktar 984 milyon euroydu.



Para, ekip üyeleri Profesör, Tokyo, Nairobi, Rio, Helsinki, Denver ve Stockholm arasında eşit bir şekilde paylaşıldı.



Ancak…



Bu bir dizi eleştirisi değil, La Casa de Papel belki başka bir yazının konusu olur.



Yeni sezonlar bekleniyor.

Ya da bir yerlerde çekiliyor.



Türkiye’nin gündeminde fon vurgunu var.

Türkiye’de SPK’nın açıklamasına göre 455 bin kişinin parasını yatırdığı ve şu anda alamadığı fon krizi giderek büyüyor.



Fon krizinde karşımıza çıkan son isim AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya oldu.



Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın fon vurgununda olduğunu duyurdu.



Fatma Betül Sayan, Nisan 2026’da Özata Denizcilik hisselerini yaklaşık 255 TL’den almış, Eylül ayında (kriz patlak vermeden kısa süre önce) 4.482 TL civarından satmıştı. Fatma Betül Sayan Kaya 63 milyon 359 bin lira yatırım yaparak 1 milyar 344 milyon lira çekmiş, eşi İlyas Kaya ise

99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çekmişti.

Çift, toplamda yaklaşık 2 milyar lira kar elde etmişti.



Fatma Betül Sayan Kaya AKP’deki görevinden istifa etti.



Ancak kendisiyle ilgili henüz bir gözaltı ya da ifade işlemi gerçekleşmedi.

Vereceği bilgiler şüphesiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayı ileriye taşıyacaktır.



Peki bu vurgunun Ankara ayağında sadece Fatma Betül Sayan Kaya mı var?

Siyaset ve bürokrasiden kimlerin ismi önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak?



Öyle ya…



Bugünlerde çok tartışılan konu şu: İşler nasıl buraya geldi?



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025’te “Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz” açıklamasını yapmıştı.



Buradaki en önemli soru, bunların bilinmesine rağmen neden müdahale edilmedi?

Çünkü TEFAS verilerine göre Bakan Şimşek’in bu açıklamayı yaptığı tarihte 131 fonda 297 milyar lira vardı. Eylül 2026’da bu büyüklük 800 milyarın üzerine çıktı. Aradaki fark ve vurgun konusu miktar 500 milyardan fazla.



Akıllarda gelen soru: TERA başta olmak tasfiye edilen 7 fonun sahipleri korundu mu?



Çünkü…



Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir kayıptan söz ediliyor.



Fon vurgunu La Casa de Papel’in ilk sezonunda çalınan 984 milyon euronun yaklaşık 20 katı.

Profesörün dediği gibi “Ceza kanunları ülkelerin oyun kuralları” mı?