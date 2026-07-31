Felaket 3'üncü gününde! Orman yangınlarının biri bitmeden diğer başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanında, günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Aydın’ın Çine ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın şiddetini artırmasıyla hızla yayılarak Karşıyaka, Mutaflar ve Dutluoluk mahallelerinin tahliye edilmesine yol açtı; evlerini boşaltan yurttaşlar geceyi ilçe merkezindeki spor salonunda geçirdi. Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ise 3 gün önce kırsal alanda çıkıp çam ormanlarına sıçrayan yangın 1000 hektardan fazla alanı kül ederek İzmir’in Bergama ilçesine kadar ulaştı. Gömeç ve Ayvalık’a bağlı mahallelerde 53 kişinin devlet yurtlarına yerleştirildiği afette, müdahale sırasında 4 görevli ve 1 sivil yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Aydın ve Balıkesir’deki alevlere günün ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan müdahale yeniden başlatılırken, sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Sahadaki son gelişmeleri canlı yayında aktaran Halk TV muhabiri Umut Taştan ve kameraman Alan, Çine'de alevlerin vadilerden tepe noktalara tırmandığını ve ekiplerin karadan müdahalesinin sürdüğünü bildirdi. Yetkililer ülke genelinde çıkan 169 yangından 164’ünün kontrol altına alındığını açıklarken, Çine dâhil 5 ildeki söndürme çalışmaları orman işçileri, itfaiye ekipleri ve ellerinde kazma küreklerle nöbet tutan mahalle halkının desteğiyle devam ediyor.

HALK TV YANGIN BÖLGESİNDE

Halk TV muhabiri Umut Taştan ve kameraman Mehmet Ali Şener, Aydın Çine’de dünden bu yana devam eden orman yangınının tam ortasından son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Umut Taştan’ın aktardığı bilgilere göre; dün öğlen saat 15.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte kısa sürede yayıldı. Alevler önce Mutaflar Mahallesi’ne, ardından rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle Dutluoluk Mahallesi’ne ulaştı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Karşıyaka, Mutaflar ve Dutluoluk mahalleleri tamamen boşaltıldı. Tahliye edilen mahalleliler ilçe merkezindeki spor salonuna yerleştirildi.

TEPE NOKTALARA MÜDAHALE GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR

Halk TV kamerasının canlı yayında kaydettiği görüntülerde, alevlerin vadilerden yukarıya, tepe noktalara doğru tırmandığı görüldü. Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden dahil oldu. Ancak sarp arazi yapısı ve yüksek tepelerdeki yangın odakları nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçlükle devam ediyor.

MUĞLA VE DİĞER İLLERDEKİ SON DURUM

Halk TV ekiplerinin bölgeden bildirdiği diğer yangın başlıkları ve genel tablo ise şu şekilde:

Muğla Seydikemer: İki gündür süren orman yangını ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Muğla Fethiye (Yeşilüzümlü): Söndürüldüğü açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde yeniden parladı. Bölge halkı kazma, kürek, traktör ve su bidonlarıyla yol kenarlarında sabaha kadar nöbet tuttu. Yapılan ek müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

Türkiye Geneli: Yangın söndürme ekiplerinin 169 noktadaki yangına müdahale ettiği, bunlardan 164’ünün kontrol altına alındığı belirtildi. Aydın Çine dâhil olmak üzere 5 ilde söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

AYDIN

AYDIN ÇİNE’DE MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ, HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Aydın’ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle havadan, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK’lar da görev aldı.

Alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi’nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı. Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler karadan da alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

Çine'deki söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle karadan müdahale sürüyor.

"AĞAÇLAR ATEŞ TOPLARI ATMAYA BAŞLADI, GECE KÖYÜ BOŞALTAN MAHALLELİ UYUMADI"

Aydın’ın Çine ilçesindeki orman yangınında tahliye edilen Dutluoluk Mahallesi sakinleri yaşananları anlattı.

Mahalleliden Sergen Gün, "Dün öğle saatlerinde yangın çıkınca biz de müdahale ettik. Daha önce de başımıza gelmişti. Gittiğimde alev topu olmuştu. Bizi geri çevirdiler. Maden ocağının bulunduğu noktaya çıktık. Ağaçlar ateş topları atmaya başladı. Yangının bizim köyle alakası yoktu ancak akşam saatlerinde köye yaklaştı. Akşam da köyü boşalttık. İmece usulü hayvanlarımızı taşıdık. Mahallemizde bir bağ evi yandı. Can veya mal kaybımız olmadı" dedi.

"TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR, GECE HİÇ UYUMADIM"

Mahalle sakinlerinden Tayfun Kaya ise tahliye anlarını ve son durumu şu sözlerle dile getirdi:

"Yangın Kavşit’te başlayıp Dutluoluk Mahallesi'ne kadar ulaştı. Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Tehlike hala devam ediyor. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı. Belki bize ihtiyaç olur diye burada bekliyoruz. Geceyi de burada geçirdik. Daha hiç uyumadım."

BALIKESİR

GÖMEÇ'TE YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE: ALEVLER İZMİR BERGAMA'YA SIÇRADI

Balıkesir'in Gömeç ilçesi kırsal Kumgedik Mahallesi’nde mezarlık yakınlarında, önceki gün saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Orman dışı alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, engebeli arazi ve şiddetli rüzgarın etkisiyle İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaştı. 1000 hektardan fazla alanın etkilendiği yangında müdahale 3'üncü günde de devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Bölgedeki yangına 7 uçak, 7 helikopter, 80 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 8 ambulans ve 455 personel ile 60 orman gönüllüsü ayrıca çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.

YERLEŞİM YERLERİNDE KISMİ TAHLİYE VE ZARAR GÖREN AHIRLAR

Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler dün, Gömeç'in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık'ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaştı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca Hacıveliler ve Tıfıllar'da tahliye hazırlıkları yapıldı. Hacıveliler Mahallesi'nde 30, Çamoba'da 16, Tıfıllar'da ise 7 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, devlet yurduna yerleştirildi. Yetkililer, mahallelerde tam tahliye kararı alınmadığını, tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yangın nedeniyle Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri de bölgede hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı. Hacıveliler, Tıfıllar, Bağyüzü ve Çamoba'da mahalleli de söndürme çalışmalarına destek verdi.

İTFAİYE, ORMAN PERSONELİ VE SİVİLLER YARALANDI

Balıkesir Valiliği, sosyal medya hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada yangına müdahale esnasında yaralanan 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli, 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikeleri bulunmadığını belirtti. Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen ve yaralanan görevlileri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

MUĞLA

ORMAN İŞÇİLERİNİN ZORLU MÜCADALESİ KAMERADA

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi’nde çıkan ve kontrole alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden parlayan orman yangınına müdahale eden ekiplerin yaşadığı can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde alevlerin ve yoğun dumanın ortasında kalan orman işçileri ve itfaiye personeli, zorlu koşullara rağmen söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE ALEVLERİN ARASINDA ZAMANLA YARIŞ

Karanlığı aydınlatan alev topu ve yoğun dumanın arasında kaydedilen görüntülerde, ekiplerin bir yandan arazözlerden hortum çekerek yangına su sıktığı, diğer yandan birbirlerine bağırarak koordinasyon sağlamaya çalıştığı görüldü. Müdahale sırasında hatlardaki tazyikli suyun kesilmesi üzerine işçilerin "Su kesildi!" ve "Ver ver, hortumu aç!" bağırışları arasında yangını kontrol altına alma çabası kameraya anbean yansıdı.

Sık sık yön değiştiren şiddetli rüzgara ve alevlerin oluşturduğu yüksek sıcaklığa rağmen sahada omuz omuza çalışan orman işçileri ile vatandaşlar, alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için zamanla yarıştı.

MUĞLA'DAKİ YANGINLARDA 5 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜL OLDU: EVLER YANDI, YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ!

Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, bilançolarda büyük yıkım ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre iki ilçede 5 bin 200 hektardan fazla alan zarar gördü.

Seydikemer’in Bayır Mahallesi’nde 29 Temmuz saat 07.30 sıralarında bir tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın sık sık yön değiştirmesiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak ve 20 helikopterle havadan, 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 yurttaş geçici olarak tahliye edilirken, yangında 55 yapı zarar gördü.

HASTALAR NAKLEDİLDİ, KARAYOLU SAATLERCE KAPATILDI

Yangın bölgesinin Seydikemer Devlet Hastanesi’ne yakın konumda bulunması nedeniyle hastanedeki 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Alevlerin yükseldiği Seydikemer-Antalya kara yolu saat 12.00 sıralarında geçici olarak ulaşıma kapatılırken, yol ancak saat 23.00 sıralarında yeniden açılabildi.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN ORMAN İŞÇİLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Söndürme çalışmaları sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Yangına müdahale eden orman işçilerini taşıyan bir arazöz ile bir kamyonet alevlerin arasında kaldı. Her iki araçta da hasar meydana gelirken, personel son anda araçlardan inerek güvenli bölgeye kaçmayı başardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Seydikemer’deki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

FETHİYE’DE YENİDEN PARLAYAN ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 02.00 sıralarında yeni bir yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde enerjisi düşürülen yangın, rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda yeniden parladı. Ekiplerin 10 helikopter, 3 uçak, 31 arazöz, 12 su tankeri, 2 dozer ve 210 personelle yürüttüğü müdahale sonucunda yangın bugün kontrol altına alındı.

BİLANÇO AĞIR: DRON GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI ORTAYA KOYDU

Seydikemer’de orman ve tarım alanı olmak üzere 5 bin hektardan fazla, Fethiye’de ise 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Seydikemer’de çekilen dron görüntülerinde yangının etkili olduğu geniş alanların gri renge büründüğü ve bazı noktalardan beyaz dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.

Bölgede Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Türk Kızılay personeli, gönüllüler ve yerel firmalar tarafından görev yapan ekiplere ve mağdur olan yurttaşlara temel ihtiyaç, yiyecek ve içecek desteği sağlanıyor. Her iki ilçede de soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

ANTALYA

KAŞ VE KUMLUCA KONTROL ALTINDA: ALANYA'DA ALEVLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DURDURULDU

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz günü saat 14.20 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangına ilk müdahalenin 10 dakika gibi kısa bir sürede yapıldığını belirten Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

400 PERSONEL VE 8 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Sapadere'deki alevleri söndürmek için bölgede dev bir ekip görev yapıyor. Söndürme çalışmalarına karadan ve havadan şu araç ve personelle müdahale ediliyor:

8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı

40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi

400 orman personeli

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA, HASAR HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALAR BİTİNCE NETLEŞECEK"

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi veren Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yangının henüz tamamen bitmediğini ancak alevlerin önünün kesildiğini vurguladı. Kayıran yaptığı açıklamada, "Yangın 'tamamen kontrol altına alındı' diyemeyiz ama büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamen bittikten sonra ne kadar alanın yangından etkilendiğini daha net görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

KAŞ VE KUMLUCA'DAN İYİ HABER

Öte yandan Antalya genelindeki diğer yangın bölgelerine de değinen Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Kaş ve Kumluca ilçelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını ve bu bölgelerde tehlikenin geçtiğini hatırlattı.