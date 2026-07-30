Eyüpsultan'da motosikletli silahlı saldırı: 4 yaralı, 2'sinin durumu ağır

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir motosiklette iki kişi 4 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda iki kişi ağır yaralandı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, bir iş yerinin önünde bulunan kişilere silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıda 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

Öte yandan saldırı anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı görüldü.