Eski bakandan korumasına sokak ortasında fırça

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır'da temaslarda bulunmak üzere şehre gitti. Ziyaret kapsamında esnafla sohbet eden Kılıç'ın yanına özel gereksinimli bir vatandaş yaklaştı. Vatandaşı bir anda karşısında gören Kılıç şaşırırken, korumasının geç müdahale ettiğini düşünerek tepki gösterdi.

'GEÇ KALIYORSUN'

Eski bakanın, vatandaş yanına gelir gelmez gözleriyle korumasını aradığı, ardından da "Mustafa, Mustafa, geç kalıyorsun" diyerek tepki gösterdiği görüldü. Kılıç'ın yanında bulunan emekçiye karşı tavrı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

AMEDSPOR'A ZİYARET

Suat Kılıç, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ile görüştü. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıç, Eren'e ve yönetime ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti. Amed Sportif Faaliyetler'in son haftalarda aldığı sonuçlara değinen Kılıç, "Kendilerine Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in selamlarını ve başarı dileklerini de ilettik." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Amedspor'a başarılar dilediğini belirterek şunları kaydetti:

"Amedspor'un 2016 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Şehmus Özer'i de rahmetle yad ediyorum. Özer, 'Diyarbakır'a gelen herkesi çiçeklerle karşılayacağız.' diyordu. İnanıyorum ki Amedspor gelen herkesi çiçeklerle karşılayacak, Amedspor da gittiği her yerde çiçeklerle karşılanacaktır. Başka Türkiye yok. Türkiye'nin başka bir Süper Ligi yok. Biriz, beraberiz, birlikte kardeşiz, çok güçlüyüz ve çok da güzeliz."