Devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü: Kendisi kullanıyordu!
Aydın'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen aracın altında kalan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aydın'da 15 yaşındaki Efe Çobanoğlu isimli çocuğun kullandığı traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan çocuk, feci şekilde can verdi.
Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen acı olayın detayları yürekleri sızlattı.
15 yaşındaki Efe Çobanoğlu'nun kullandığı 09 ANA 633 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Efe Çobanoğlu isimli çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çobanoğlu’nun cenazesi, Çamköy Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
